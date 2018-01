Celso Portiolli reclama de seu próprio programa: 'Nada é tão ruim que não possa piorar'

Foto: Reprodução Instagram

Celso Portiolli deu indícios de que está insatisfeito com sua atual posição no SBT. Em uma sessão de desabafos no Twitter, o apresentador respondeu a usuários que perguntaram sobre uma possível aposentadoria: "Se der tudo certo, eu paro. Se não der, continuo na labuta se me quiserem. Não sei. Depende de muitos fatores. No momento, meu ânimo não é dos maiores, mas pode mudar. Tudo muda". Também aproveitou para deixar um clima de mistério no ar: "É uma longa história. Quando contar vão me dar razão."

Portiolli também fez críticas ao programa Domingo Legal, apresentado por ele desde 2009. "Eu tento mudar aquilo todo dia, mas não consigo. Então fica como está. Quero parar daqui a 18 meses. #ProntoFalei". Ao ser perguntado sobre os rumos da atração, foi direto: "Nada é tão ruim que não possa piorar".

Além do Domingo Legal, Portiolli também apresenta o Sabadão no SBT, que tem ocupado o segundo lugar do Ibope com frequência e vem incomodando o Legendários, da Record.

Por fim, o apresentador tentou voltar atrás e desconversar: "Daqui 18 meses terei férias. Paro realmente de trabalhar Nas minhas férias não trabalho, só esquio".

Na verdade eu tento mudar aquilo todo dia, mas não consigo. Então fica como está. Quero parar daqui 18 meses. Pra mim tá bom. #prontofalei — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 16 de abril de 2016

Qualidade não perdeu. Perdeu duas horas, perdeu equipe, perdeu muita coisa. Dá pico 13 primeiro lugar no rio e aí? https://t.co/milE6iPQJr — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 16 de abril de 2016

Nada é tão ruim q não possa piorar https://t.co/zr70fSGrYA — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 16 de abril de 2016

E tua vida melhorou? Não me meto nela. https://t.co/nmAx2fB11H — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 16 de abril de 2016

Curtindo eu criei junto com o SS e eu era o diretor, editor e apresentador. Tinha autonomia. https://t.co/xqgLml8yty — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 16 de abril de 2016

Eu também tenho. Difícil é implantar https://t.co/Jez0NlZ83R — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 16 de abril de 2016

Se tá ruim por que assiste? https://t.co/WlCkUfwZTq — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 16 de abril de 2016

Vc tem mil ideias e não teve uma de como mandar. Eu mandei 22 anos atrás e não existia internet https://t.co/FGnpaHHzgw — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 16 de abril de 2016

Discuta com a esposa e não comigo https://t.co/HrV4DZo6Yw — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 16 de abril de 2016

Pega não. Sou grato ao meu Patrão. Fico com ele. Só se ele me dispensar. https://t.co/ySS6k8zdUt — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 17 de abril de 2016

Vou malhar já que tantos me malharam. pic.twitter.com/ISKzah95Zx — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 17 de abril de 2016

Não sei. Se der tudo certo eu paro, se não der continuo na labuta se me quiserem. https://t.co/vuzCEB5aio — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 17 de abril de 2016

Uma longa história, quando contar vão me dar razão. https://t.co/j3O5mRZs2a — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 17 de abril de 2016

Daqui 18 meses terei férias. Paro realmente de trabalhar https://t.co/6TLKFEJnsX — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 17 de abril de 2016

Já falei, tenho férias daqui 18 meses. Nas minhas férias não trabalho, só esquio https://t.co/0vt6Uqousj — Snap portiollicelso (@celsoportiolli) 17 de abril de 2016