Celso e Araújo se unem contra Sandra em 'Êta Mundo Bom!'

Celso e Araújo se unem contra Sandra

Segunda-feira, 25 de julho

Araújo explica a Anastácia como falsificou sua assinatura com Sandra. Josias propõe que Zé dos Porcos se case com Sarita, mas o rapaz afirma que ama Mafalda. Romeu tenta beijar Mafalda, mas a menina o afasta. Candinho e Filomena combinam os preparativos para retornar à cidade com o bebê. Araújo e Olga se beijam, mas o advogado pede que a moça não crie expectativas. Celso e Araújo se unem contra Sandra. Ernesto aconselha Sandra a vender suas ações da fábrica. Dantas e Anastácia avisam que Araújo terá de testemunhar contra Sandra.

Araújo diz que vai testemunhar a favor de Anastácia

Terça-feira, 26 de julho

Araújo teme ser preso caso testemunhe contra Sandra. Filomena pede que Cunegundes não interfira na vida amorosa de Mafalda. Candinho aconselha Zé dos Porcos a lutar por Mafalda. Maria acredita que Severo e Diana estão se apaixonando um pelo outro. Ilde se muda para o apartamento de Braz. Olga sugere que Araújo volte a ser um homem honesto como exemplo para Cláudio. Candinho retorna à cidade. Araújo anuncia que testemunhará em favor de Anastácia.

Cunegundes obriga Mafalda a noivar com Romeu

Quarta-feira, 27 de julho

Candinho agradece o apoio de Araújo. Olga e Araújo se aproximam ainda mais. Cunegundes obriga Mafalda a noivar com Romeu e Filomena se incomoda. Narcisa descobre que Tobias cozinhava em nome de Emma, e Lauro dispensa a empresária. Celso convence Araújo a transferir suas cotas da fábrica para Anastácia. Braz não revela seus planos com Ilde para Maria. Sandra descobre que Anastácia deu entrada em um processo para retomar a fábrica. Sandra procura Anastácia.

Mafalda decide casar com Romeu mesmo sem amá-lo

Quinta-feira, 28 de julho

Sandra faz uma proposta a Anastácia. Mafalda sofre por acreditar que Zé dos Porcos queira casar com Sarita. Eugênio, pai de Leandro, conhece Aninha e convida Maria para uma conversa. Mafalda decide se unir a Romeu mesmo sem amá-lo. Paulina anuncia que colocou o dancing à venda. Diana se muda para a casa de Severo. Eugênio pede Maria em casamento para tornar Aninha sua herdeira, e Celso ouve. Anastácia afirma a Dantas que deseja colocar Sandra na cadeia. Sandra questiona seu advogado sobre como internar Anastácia em um hospício.

Pandolfo diz que petróleo vai jorrar nas terras

Sexta-feira, 29 de julho

Dantas aconselha Anastácia a considerar um acordo com Sandra. Maria e Celso explicam a Eugênio que ele poderá visitar Aninha sempre que desejar ver a neta. Diana e Severo começam a se entender. Osório mostra as alianças de casamento para Gerusa. Tobias convence Narcisa a permitir que Emma e Lauro fiquem juntos. Há uma passagem de tempo. Pandolfo anuncia que o petróleo está prestes a jorrar nas terras de Cunegundes. Com a ajuda de Paulina, Sandra e Ernesto fazem um acordo para que Haroldo deponha contra Anastácia no tribunal.

Zé dos Porcos pede um beijo a Mafalda

Sábado, 30 de julho

Haroldo aceita o acordo com Sandra para sanar suas dívidas de jogo. Quitéria alerta Maria sobre o novo plano de Sandra. Pancrácio afirma que pode encontrar Ernesto e seu novo cúmplice. Sandra ameaça Celso, e Araújo teme que a moça o prejudique ainda mais. Araújo comunica a Dantas que desistiu de testemunhar em favor de Anastácia. Eponina insinua a Sarita que Mafalda pode não se casar com Romeu. Zé dos Porcos pede um beijo a Mafalda. Pandolfo e a família de Cunegundes acreditam que o petróleo irá jorrar de suas terras.