Celso decide ajudar Anastácia a recuperar sua fábrica em 'Êta Mundo Bom'

Candinho e Anastácia. Foto: Divulgação/Rede Globo

Celso decide ajudar Anastácia a recuperar sua fábrica

Segunda-feira, 27 de junho

Celso implora o perdão de Maria, que mantém sua decisão de terminar o noivado. Clarice aconselha Celso sobre como recuperar o amor de Maria. Gerusa sente os efeitos da quimioterapia e Osório a anima. Sandra humilha Emma e Osório. Candinho e Pirulito voltam a vender pipoca. Pancrácio e Anastácia consultam Dantas sobre o processo contra Sandra. Cunegundes tem uma ideia para promover a primeira noite de Pandolfo e Eponina. Celso decide ajudar Anastácia a recuperar sua fábrica.

Celso ameaça Sandra e Araújo e exige se apossar de uma parte da fábrica de Anastácia

Terça-feira, 28 de junho

Anastácia perdoa Celso, e Maria afirma que admira o rapaz. Mafalda e Zé dos Porcos se beijam. Ernesto comemora suas posses com Romeu e Romualdo. Romeu visita Olga e conhece Cláudio. Severo implora para que Diana o aceite de volta. Diana exige que Severo transfira a casa para seu nome. Araújo não gosta de encontrar Romeu em sua casa e repreende Olga. Celso ameaça Sandra e Araújo e exige se apossar de uma parte da fábrica de Anastácia.

Celso revela a Anastácia que recuperou um terço da fábrica para a tia

Quarta-feira, 29 de junho

Araújo convence Sandra a ceder às ameaças de Celso. Cunegundes não gosta de ver Mafalda com Zé dos Porcos e pede que Quinzinho afaste o funcionário da fazenda. Severo se surpreende ao encontra Ilde trabalhando no dancing. Romeu revela a Clarice que Filomena voltou para a fazenda da família. Candinho lamenta a falta de notícias de Filomena. Celso pede ajuda a Dantas para enfrentar Sandra e Araújo. Braz aconselha Severo a aceitar o pedido de Diana. Celso revela a Anastácia que recuperou um terço da fábrica para a tia.

Pancrácio afirma que ajudará Candinho a reencontrar Filomena

Quinta-feira, 30 de junho

Anastácia agradece a atitude de Celso e se reconcilia com o sobrinho. Maria reata o noivado com Celso. Jack descobre que Filomena está na fazenda da família. Todos na fazenda acreditam que Eponina e Pandolfo tiveram sua primeira noite de amor. Sandra garante a Ernesto que afastará Araújo de suas vidas. Cunegundes se preocupa com o cansaço de Pandolfo. Sandra expulsa Celso da mansão e o rapaz se abriga na casa de Pancrácio. Jack revela a Candinho o paradeiro de Filomena. Pancrácio afirma que ajudará Candinho a reencontrar Filomena.

Sandra tenta esconder Ernesto e Araújo desconfia que ela não está sozinha

Sexta-feira, 1º de julho

Celso ameaça Sandra e Araújo e exige que os dois devolvam o dinheiro roubado da fábrica. Olga conforta Araújo, que se preocupa com os riscos da operação de Cláudio. Filomena conta a Eponina que seu filho é de Candinho. Mafalda se irrita quando Eponina guarda segredo sobre sua noite com Pandolfo. Pancrácio se declara para Anastácia e os dois se beijam. Celso incentiva Araújo a visitar Sandra. Sandra tenta esconder Ernesto. Araújo desconfia de que Sandra não está sozinha.

Candinho reencontra Filomena

Sábado, 2 de julho

Sandra despista Araújo. Na confeitaria, Araújo confronta Ernesto, que provoca ciúmes em Sandra. Pancrácio pede Anastácia em casamento, mas os dois decidem manter a relação em segredo. Celso afirma que descobrirá o motivo pelo qual Araújo aceitou participar do golpe de Sandra. Quitéria chantageia Sandra. Osório garante a Camélia que não abandonará Gerusa. Araújo conhece a equipe médica responsável pela operação de Cláudio. Pancrácio se disfarça para ajudar Candinho. Anastácia aconselha Candinho sobre Filomena. Candinho reencontra Filomena.