'Celebridade' será reprisada na Globo a partir de 4 de dezembro

Maria Clara Diniz (Malu Mader) e Laura da Costa (Claudia Abreu). Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda

Gostava de assistir à Celebridade? Pois a novela de 2003 tem data para voltar: a partir de 4 de dezembro no Vale a Pena Ver de Novo, de acordo com a assessoria da Globo. A novela, escrita por Gilberto Braga, vai substituir Senhora do Destino, que está sendo exibida desde março deste ano.

A trama tem como eixo central a rivalidade entre a empresária Maria Clara Diniz (Malu Mader) e Laura Prudente da Costa (Claudia Abreu), já que a segunda quer se vingar por uma fraude em uma música do passado que tornou Maria Clara famosa.

Outros papéis de destaque na novela são Darlene, vivida por Deborah Secco, e Jaqueline Joy, vivida por Juliana Paes. Fábio Assunção, Henri Castelli, Bruno Gagliasso, Márcio Garcia e Marcelo Faria também têm papéis importantes em Celebridade.