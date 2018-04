'Casseta e Planeta' vai ao 'A Praça É Nossa' pela primeira vez

Claudio Manoel, Helio de la Peña, Carlos Alberto de Nóbrega e Marcelo Madureira Foto: Instagram / @lapena

Os humoristas Claudio Manoel, Helio de la Peña e Marcelo Madureira, do grupo Casseta e Planeta, participaram das gravações do programa A Praça É Nossa, do SBT, e compartilharam o momento nas redes.

"Um prazer sentar no lendário banco de A Praça É Nossa a convite do grande Carlos Alberto da Nóbrega. Ele nos deu a maior força e passou um programa inteiro com nosso livro Brasil do Casseta nas mãos. A gente no encerramento da Praça. Vai ao ar nesta quinta, 26. Obrigado, amigo!", comentou Helio de la Peña.

O grupo aproveitou para tirar fotos com outros humoristas da Praça. Confira a seguir: