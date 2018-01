Casamento de 'Shirlipe' emociona fãs de 'Haja Coração'

Sabrina Petraglia e Marcos Pitombo Foto: Reprodução / Instagram

O casal Shirlei (Sabrina Petraglia) e Felipe (Marcos Pitombo), da novela Haja Coração finalmente se casou no capítulo que foi ao ar na última segunda, 7. O matrimônio era um dos momentos mais esperados pelos espectadores da novela.

"Estamos superfelizes com o fim dos personagens e da novela. Não poderia ser mais perfeito! Me deu mais vontade ainda de casar! De ter uma família. Me deu um frio na barriga, um negócio esquisito", contou Sabrina ao Gshow.

Confira abaixo a reação dos fãs:

so quero shirlipe — lavinia (@ownmarano) 8 de novembro de 2016

@MarcosPitombo vou sentir muitas saudades do casal #Shirlipe , história muita linda, parabéns aos atores e à toda equipe de #HajaCoracao . — Anne Dayana Marques (@AnneDayana) 8 de novembro de 2016