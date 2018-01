Casal de 'Todo Mundo Odeia o Chris' manda recado para brasileiros

Terry Crews e Tichina Arnolds interpretam os pais do personagem Chris Foto: Cena de 'Todo Mundo Odeia o Chris'/CBS Television DIstribution

Todo mundo ama o Chris e sua família. E esse amor só aumentou depois de uma mensagem de Tichina Arnold e Terry Crews, que interpretaram Rochelle e Julius no programa. Os atores se encontraram na pré-estreia do filme Piratas do Caribe - A vingança de Salazar e deixaram uma mensagem para os brasileiros no Instagram da atriz.

"Isso é o que acontece quando você encontra Terry Crews e família. Nós tivemos que mostrar nosso amor pelo Brasil", escreveu Tichina na publicação.

"Brasil, nós te amamos. Só queria que vocês vissem o Terry Crews. Eu sei que vocês o amam, mas me amam ainda mais", disse Tichina arrancando risadas do parceiro de gravação. O vídeo já teve mais de 65 mil visualizações e quase 1 mil comentários.

Confira o vídeo: