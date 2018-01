Cartaz que chama Globo de golpista vaza em episódio de ‘Sense8’

Emissora é associada à palavra 'golpe' em cena da série Foto: Reprodução de cena de 'Sense8' (2017) / Netflix

O logo da Globo aparece em uma das cenas da nova temporada de Sense8. Mas não se engane, a emissora brasileira não fez nenhuma parceria com a Netflix. Acontece que a série teve cenas gravadas na Parada LGBT, em São Paulo, onde um participante segurava cartaz com a palavra ‘golpe’ com a logomarca do canal no lugar da letra ‘o’.

As tomadas foram gravadas em maio do ano passado, auge das manifestações contra e pró-impeachment da presidente Dilma Rousseff.

Na cena, Lito Rodríguez (Miguel Ángel Silvestre) está discursando para uma multidão na avenida Paulista. O personagem é um famoso nome do cinema que está se assumindo homossexual publicamente.

O curioso é que as cenas foram gravadas pela produtora O2, parceira da Globo em diversas produções da emissora.

A segunda temporada de Sense8 foi liberada na Netflix nesta sexta-feira, 5, e conta com 11 episódios. Confira o trailer: