Jaime falta a escola e seu pai descobre em 'Carrossel'

Maria Joaquina e Alícia começam uma amizade

Terça-feira, 26 de abril

Afonso prende Paulo na lixeira da escola. Paulo corre para abraçar Helena, que fica sem entender nada. Afonso promete pegar Paulo fora da escola. Cirilo esconde Paulo no armário da escola. Afonso ameaça Cirilo, diz que vai passar a persegui-lo. Afonso encontra Cirilo na frente da casa abandonada. Davi afirma a Afonso que Cirilo é sobrinho neto de Anderson Silva. Cirilo diz a Afonso que Olívia está atrás dele, mas o jovem não acredita e afirma que irá arrebentar Cirilo. Olívia pergunta a Afonso o que está acontecendo. Olívia diz que não pode admitir esse tipo de atitude de alguém que tem o mesmo sangue que o seu e pega Afonso pela orelha. Bibi está na casa de Valéria e conta que Maria Joaquina ficou com ciúmes. Maria Joaquina fica com raiva por que Bibi foi brincar com Valéria e não com ela. Maria Joaquina chama Alícia para brincar. Alícia estranha e pergunta se é para fazer ciúmes a Bibi. Maria Joaquina afirma a Alícia que elas têm algo em comum: a sinceridade. Maria Joaquina afirma que pode vestir bem Alícia, que pode ensiná-la a andar de skate.

Helena e Renê se beijam

Quarta-feira, 27 de abril

Valéria faz chapinha nos capelos de Bibi. Acaba a energia elétrica, Valéria e Bibi começam a gritar. Helena chega com Renê em casa e diz que está com a impressão de que o apagão é em todo o bairro. Rafael distribui lanternas para toda a família. Eles começam a brincar de mímica no escuro. Helena e Renê acendem velas pela casa. Em meio ao clima romântico, o casal se beija. Davi vai à casa de Valéria para ajudá-la. Davi, Valéria e Bibi ouvem o barulho da porta se abrir, eles saem correndo para se esconder. Renê e Helena jantam a luz de velas. A energia elétrica retorna, Valéria, Bibi e Davi olham Alícia e Maria Joaquina e perguntam o que elas estão fazendo ali. Rosa e Ricardo chegam em casa e Valéria conta que quase morreu de susto com o apagão. Em imaginação de Adriano, ele, Cirilo, Paulo e Koki fazem uma viagem ao espaço para encontrar Chulé. Eles conhecem a Dona Lua que dá as coordenadas do caminho a Saturno. Os garotos passam pelo planeta Vênus, que comenta ser sozinho no espaço.

Alícia e Maria Joaquina discutem na escola

Quinta-feira, 28 de abril

Os garotos perguntam a Vênus como eles podem chegar a Saturno. Os garotos avistam a Terra de longe e ficam encantados com a beleza do planeta. A Terra está tossindo e os alunos perguntam se ela está bem. A Terra afirma que está doente, não consegue respirar bem, está cansada. Cirilo pergunta se tem algum remédio que ela pode tomar. A Terra afirma que não depende dela, não sabe se aguenta por muito tempo. Os garotos chegam a Marte, o planeta nervoso. Ele esbraveja com os garotos. Finalmente, eles conseguem chegar a Saturno e perguntam de Chulé ao planeta. Saturno diz que a meia fedida deve estar em um dos seus anéis. Os garotos encontram Chulé e o levam de volta para a terra. Chulé comenta que estava sentindo a falta do quarto de Adriano. Alícia e Maria Joaquina discutem na escola. Jaime afirma a si mesmo que não poderá ir à escola, pois vai se dar mal na prova oral. Ele aquece o termômetro no abajur e diz para a mãe que está com febre e dor de cabeça. Eloisa não acredita e manda Jaime colocar o uniforme.

Jaime prepara supresa para seu pai

Sexta-feira, 29 de abril

Na sala de aula, Helena sente a falta de Jaime. O garoto está escondido em sua casa para não ir à escola. Helena pede para os alunos fecharem o caderno para a prova oral de tabuada. Jaime ouve Rafael chegar em casa e corre para a rua. Pelas ruas, Jaime pensa em fazer uma visita ao mendigo Bituca. Rafael comenta com Eloisa que vai à escola para saber a nota da prova oral de Jaime. Kokimoto tenta colar na prova, mas Helena pega o aluno e joga seu papel no lixo. A professora dá inicio a prova oral. Na rua, Jaime vai ao encontro de seu amigo Bituca, quando encontra seu Chico. O açougueiro pede para o garoto entregar a seu pai a conta do mês do açougue. Jaime pede ao homem que não comente com Rafael que o viu, pois ele está preparando uma surpresa para seu pai. Enquanto isso, na Escola Mundial, os alunos do terceiro ano respondem as questões de professora Helena. Graça limpa o vidro da sala da diretora Olívia e estranha o silêncio no pátio da escola. A faxineira aproveita para cantar e dançar, quando se depara com Rafael e fica sem graça.

