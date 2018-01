Alunos aprontam com Jorge e Olívia exige uma solução em 'Carrossel'

Foto: Divulgação/SBT

Alunos aprontam com Jorge e Olívia exige uma solução

Segunda-feira, 18 de abril

Maria Joaquina e Jorge chegam à sorveteria e esnobam os colegas. Paulo faz Koki experimentar o sorvete de batata frita. Jaime coloca algo no sorvete de Jorge. O sorvete de Jorge está com minhocas, os alunos riem. Jorge ameaça Jaime, diz que ele terá que se entender com seus advogados. Jorge joga sorvete na cara de Jaime. As crianças começam uma guerra de sorvetes. Paulo e Koki conversam com o cientista maluco, que gosta da ideia dos sabores inusitados dos sorvetes. Paulo e Koki vendem a tenda de sorvetes para o cientista maluco. Germano pergunta a Mário se tem alguma menina especial na escola, alguém que ele admira. Olívia conta a Helena que os alunos aprontaram com Jorge e a mãe dele reclamou. Olívia afirma que quer que Helena tome uma atitude.

Alícia não é aceita por seu jeito 'moleca'

Terça-feira, 19 de abril

Olívia afirma a Helena que não quer casaizinhos andando de mãos dadas pelo pátio. Helena responde que seus alunos são novos para pensar em relacionamento. Olívia afirma que o pior seria se os professores começassem com namoricos. Maria Joaquina conta a Alícia que todos estavam rindo dela. A patricinha afirma que os meninos disseram que nunca a namorariam, pois ela anda de skate, é desajeitada, uma moleca. Alícia fica chateada e vai conversar com Helena. Valéria vai tirar satisfação com os meninos, diz que Alícia está magoada. Helena afirma a Alícia que ela não tem que mudar o visual para ser aceita, diz para a menina não se preocupar com o gosto dos outros.

Alícia encontra bilhete de admirador secreto

Quarta-feira, 20 de abril

Firmino entrega um pacote do correio a Olívia: é um CD de música gravado pela professora Matilde. Helena chama a atenção dos alunos sobre a vingança que fizeram com Jorge. Helena escreve bilhete para os pais de Jaime, Mário, Koki e Paulo. Ao abrir seu armário, Alícia encontra bilhete de admirador secreto. A menina fica apaixonada. Helena faz os alunos pedirem desculpas a Alícia. No recreio, Alícia mostra o bilhete a Margarida e Carmen. Graça vai ao laboratório de ciências para limpá-lo. A faxineira se assusta com algo.

Olívia se assusta com o esqueleto andando pelo pátio

Quinta-feira, 21 de abril

Graça se assusta, pois o esqueleto sumiu do laboratório. Ela vai até Renê, que conta que Helena estava usando o esqueleto durante a aula de ciências. Graça vai até Helena perguntar, a professora diz que o usou, mas Firmino o levou de volta. Carmen e Margarida comentam com a Alícia que ela receberá um bilhete do admirador em que ele se revelará. Graça comenta com Olívia que os mortos voltaram a andar pela escola. Sem paciência, a diretora grita com Graça, diz para ela encontrar o esqueleto humano. Helena pergunta aos alunos onde está o esqueleto. Misterioso, Adriano afirma que a professora não gostará de saber. Olívia vê o esqueleto passeando pelo pátio e fica perplexa. Ela se tranca na diretoria. Adriano conta a Helena que é provável que o esqueleto tenha revivido. Olívia conta a Graça que viu o esqueleto passando pelo pátio. Graça e Olívia ficam em pânico. As duas decidem ir ao laboratório.

Marcelina encontra bilhete em seu armário

Sexta-feira, 22 de abril

Firmino está com o esqueleto, pois o levou para polir os ossos. Ele acaba deixando o esqueleto na porta do laboratório, pois está atrasado para tocar a campainha do sinal. Ao sair do laboratório, Olívia e Graça dão de cara com o esqueleto. As duas gritam desesperadas. Elas vão até Firmino, que conta que estava polindo os ossos do esqueleto. O zelador conta que foi ele quem deixou o esqueleto na porta do laboratório. Alícia flagra Mário colocando bilhete em seu armário. Mário fica surpreso ao saber que é o armário de Alícia e pede para a menina devolver o bilhete. Alícia fica triste, pois ninguém gosta dela. Mário afirma que todas as meninas deviam ser iguais a ela. Alícia pergunta a Mário para quem era a carta. Ele pede para Alícia guardar segredo. Marcelina encontra um bilhete em seu armário e fica radiante.

