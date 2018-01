Olívia decide aplicar duas provas aos alunos em 'Carrossel'

Foto: Reprodução/SBT

Olívia decide aplicar duas provas aos alunos

Segunda-feira, 16 de maio

Firmino pergunta a Olívia por que ela aplicará a segunda prova nos alunos, pois antes ela aplicava uma só. A diretora fica furiosa. Firmino diz a Maria Joaquina que Olívia quer conversar com ela. Olívia pede um favor à patricinha, que escreva na lousa a matéria da prova para os alunos. Paulo, Laura, Cirilo, Mário e Jaime estudam durante o recreio.

Helena afirma que Olívia está assustando as crianças​

Terça-feira, 17 de maio

Olívia conta a Graça e Firmino que resolveu instalar na escola um sistema moderno de comunicação. Olívia chega ao terceiro ano para aplicar a prova, ela adverte que se pegar alguém colando, fará picadinho. Helena afirma que Olívia está assustando as crianças. A diretora ordena que a turma comece a fazer a prova. Jaime e Laura começam a suar durante a prova.

Cirilo vai de carro a casa de Maria Joaquina

Quarta-feira, 18 de maio

Helena afirma a Renê que está preocupada, os alunos estão tensos. Olívia dá por encerrada a prova. Os alunos perguntam quando sairão os resultados das provas. Helena aconselha os alunos a descansarem. Laura comenta com Helena que não sabe se foi bem na prova. Alberto pergunta a Jorge se ele pode marcar a hora e o local da competição. Com seu carro, Cirilo vai à casa de Maria Joaquina perguntar se ela foi bem na prova. O garoto também pergunta para a patricinha o que ela acha do carro dele. Ela o destrata.

Olívia canta no microfone da escola

Quinta-feira, 19 de maio

Nos seus respectivos carros, Jorge e Cirilo se encontram na rua. Jorge humilha Cirilo ao dizer que não vê a hora de ganhar dele na pista de kart dos irmãos Ferrari. Olívia testa a nova tecnologia que implantou na Escola Mundial e canta ao microfone. Ao ouvir, Graça fica desesperada no pátio. Alberto Cavalieri vai à casa de Cirilo e afirma a José que agendou o horário de competição na pista de kart dos irmãos Ferrari.

Cirilo pede que Maria Joaquina vá à competição

Sexta-feira, 20 de maio

José e Cirilo concordam com a data. Na escola, Cirilo comenta com Maria Joaquina que gostaria que ela fosse prestigiá-lo na competição. A patricinha o deixa falando sozinho. Cirilo diz a si mesmo que se Maria Joaquina não for, a corrida não terá graça.