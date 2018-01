Jaime coloca minhocas no sorvete de Jorge em 'Carrossel'

Foto:

Suzana elogia Olívia pela ideia da prova final

Segunda-feira, 2 de abril

Helena aconselha os alunos a estudarem todo o caderno. Paula comenta com José que eles têm que pensar bem como vão gastar o dinheiro. Na sala, Suzana elogia Olívia pela ideia da prova final. Helena chega para falar com Olívia sobre a prova. Ela diz que a pressão pode prejudicar alguns de seus alunos. Helena tenta pedir para a diretora especificar a matéria. José vai ao banco para depositar todo o dinheiro do prêmio. Rafael vai à escola conversar com Helena sobre a prova final.

Cirilo vai até a concessionária

Terça-feira, 3 de maio

A professora diz que Jaime terá que estudar bastante. José vai à concessionária comprar o carro para Cirilo. Laura comenta com Helena que teme não conseguir fazer a prova de Olívia, pois está nervosa. Paulo vai ao chaveiro fazer as chaves com o molde da barra de sabão. O chaveiro fica desconfiado e pergunta quem pediu para ele fazer as cópias das chaves. Cirilo passa na concessionária para ver o carro, ele fica triste ao ver que o carro não está mais no mesmo lugar. O vendedor conta a Cirilo que o carro foi vendido. Paulo telefona para Jaime e diz que eles terão que dividir os custos das cópias das chaves.

Cirilo ganha um carro de surpresa

Quarta-feira, 4 de maio

Cirilo chega em casa e conta ao pai que o carro foi vendido. José pede para seu filho ir ao quarto, Paula tapa os olhos de Cirilo. Ao ver a surpresa, Cirilo fica em choque. O garoto liga para Maria Joaquina e conta que seus pais ganharam na loteria e lhe deram um carro. A patricinha o destrata, mas dá parabéns a Cirilo. Cirilo telefona para os amigos e conta a novidade. Os garotos vão à casa de Cirilo para dar parabéns ao garoto.

Paulo pega cópias da chave da sala de Olívia

Quinta-feira, 5 de maio

José recebe os cumprimentos de Rafael e Dr. Miguel. Ao lado dos amigos, Cirilo vai para a rua testar o seu carro. Jorge fica indignado ao saber que Cirilo ganhou um carro mais caro que o seu. Helena conta a Olívia que a família de Cirilo ganhou um prêmio na loteria. Paulo conta a Mário e Jaime que está com a cópia das chaves da sala de Olívia. Ele fala aos garotos que o plano entrará em prática à noite. A diretora dá os parabéns a Cirilo, ela recomenda que o garoto não deixe o dinheiro subir para a sua cabeça. Renê trata Suzana com indiferença na sala dos professores.

Suzana vê emails de Helena com Renê

Sexta-feira, 6 de maio

Renê deixa o computador com sua senha. Suzana descobre que o professor e Helena estão planejando uma viagem ao ver os e-mails dele. Graça entra na sala e flagra Suzana, que inventa uma desculpa. Renê diz para Helena não marcar nada no final do mês, tem uma surpresa para ela. Paulo aconselha Cirilo a emprestar seu carro para diretora Olívia. Ingênuo, o garoto faz o que Paulo o aconselhou. Cirilo diz a Olívia que ela terá que tomar cuidado ao pegar seu carro emprestado, pois pode ficar entalada porque é um pouco pesada.

