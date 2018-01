Carrossel - Capítulo de segunda-feira, 4 de abril

Renê prepara uma surpresa para Helena. O professor espera a amada no caminho do trabalho e a presenteia com um lindo vestido. Helena fica muito feliz e agradece ao professor pela sensibilidade após o incidente que manchou seu outro vestido. As crianças falam sobre o resultado da premiação do dia anterior. Eles decidem perguntar para Olívia qual foi melhor filme. A diretora desconversa, finge que nunca elogiou ninguém e exige disciplina. Suzana entra na sala dos professores e ao ver a caixa de presente de Helena pergunta se é seu aniversário. A professora diz que ganhou de um amigo. Suzana pede para ver o presente. Helena, sorridente e feliz, abre a caixa e mostra o vestido.