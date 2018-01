Caroline, ex-MasterChef, manda recado para jurados do programa

Caroline deixou jurados irritados durante participação no programa. Foto: Carlos Reinis/Band

Caroline Martins, que participou da última edição do MasterChef, vai realizar o sonho de estudar gastronomia em Londres e escreveu sobre os comentários que ouviu dos jurados na eliminação do programa.

No Facebook, ela postou uma foto em frente ao Le Cordon Bleu, "a melhor escola de gastronomia do mundo", vestindo um dólmã (roupa típica de chef) com o logo da instituição.

"Quando fui eliminada, um dos jurados me disse 'Caroline, o seu sonho acabou'. A outra jurada, se referindo aos meus quatro títulos acadêmicos, falou 'você não precisa de um título a mais, você já tem muitos'. Pois bem, neste momento estou em frente ao prédio da Le Cordon Bleu em Londres esperando pela minha primeira aula e cá estou refletindo sobre sonhos", escreveu na publicação.

Aos 31 anos, a ex-participante abandonou a carreira de pesquisadora de energia nuclear para seguir o caminho da gastronomia e disse que foi questionada sobre isso ao longo do programa. "Pois afinal, onde já se viu uma mulher com mais de 30 anos querer mudar de carreira? Como ousa desperdiçar 10 anos de formação para se tornar estudante novamente? Os trinta é o período para casamento, ter filhos, comprar casa, formar família, pagar previdência privada, entre outras coisas a mais", ironizou.

No final da postagem, ela respondeu aos comentários que ouviu na eliminação. "Hoje, estou aqui vestindo o meu dólmã, de caderno e lápis na mão, e respondo: não, o meu sonho não acabou. Ele só está começando. Não, os títulos que possuo não são suficientes, e talvez todos os títulos que eu conseguir conquistar nunca serão suficientes", disse.

