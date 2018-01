Carol Nakamura deixa o 'Faustão' para estrear como atriz na Globo

Carol Nakamura deixou o 'Domingão do Faustão' para fazer novelas na Globo Foto: Reprodução|Globo

Mais uma das bailarinas do Domingão do Faustão deixa o programa para se dedicar a novos ares. Carol Nakamura, há funcionária do programa há 12 anos, deixou a atração para estrear como atriz em novelas da Globo.

Ela foi escalada para Sol Nascente, trama de Walther Negrão que substituirá Êta Mundo Bom! no segundo semestre. A informação que existe, por enquanto, é que sua personagem se chamará Hiro.

No programa de ontem, 24, Faustão prestou uma homenagem à ex-dançarina, que ocupava a função de assistente de palco e merchandete nos últimos anos. E o gesto do apresentador causou certa surpresa, já que as últimas despedidas de suas bailarinas não foram das mais amigáveis. Aline Riscado, hoje no Pânico na Band, foi demitida ao vivo, semanas antes do fim de seu contrato.

"Queria só agradecer e te dar um abraço, porque eu acho que tudo o que eu consegui profissionalmente foi através da sua oportunidade. Muito obrigada. Eu 'to' muito feliz, 'to' até muito trêmula, nervosa. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Eu espero fazer o melhor que eu puder", disse Carol, emocionada ao se despedir.

Carol se junta ao time de dançarinas que souberam aproveitar a visibilidade no Domingão para encontrar novas oportunidades artísticas. Sabrina Sato, Maíra Charken e Juliana Alves são algumas das artistas que já passaram pelo balé do Faustão.

