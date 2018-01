Carlos Vereza é escalado para suprir ausência de Umberto Magnani em 'Velho Chico'

Carlos Vereza entra em 'Velho Chico' para suprir ausência de Umberto Magnani Foto: Divulgação|Globo

Devido à impossibilidade de retorno do ator Umberto Magnani à novela Velho Chico - vítima de um acidente vascular cerebral (AVC) -, a Globo escalou às pressas o ator Carlos Vereza para evitar maiores problemas no roteiro da novela.

Vereza entra na história no papel de padre Benício, descrito pela Globo como "valoroso pregador do Evangelho e seguidor da filosofia de São Francisco de Assis". Ele assumirá a paróquia de Grotas do São Francisco assim que o padre Romão, personagem de Magnani, receber um comunicado urgente informando sobre sua aposentadoria, tornando-se um padre emérito.

Desde 2009, Carlos Vereza tem se dedicado a papéis "santos" na TV. Ele foi padre nas novelas Paraíso (2009) e Além do Tempo (2015), e um anjo em Escrito nas Estrelas (2010). Em Amor Eterno Amor (2012), foi pai da personagem de Carolina Kasting, uma terapeuta especializada em vidas passadas.

O ator Umberto Magnani foi submetido a uma cirurgia na madrugada de hoje, 26, devido ao AVC sofrido ontem, 25, instantes antes de entrar em cena para as gravações de Velho Chico. Ele foi prontamente socorrido e permanece no hospital.

"Desejamos ao nosso querido Humberto Magnani um pronto e feliz restabelecimento. O que será uma dádiva à bela pessoa que ele é e ao belo ator que sempre foi. E o Carlos Vereza, que daqui pra frente será o nosso padre, recebemos de braços abertos”, disse Benedito Ruy Barbosa, criador da novela, em comunicado enviado pela Globo.

