Carlos Alberto de Nóbrega renova contrato com SBT

Carlos Alberto de Nóbrega foi homenageado pela Globo Foto: Divulgação

O SBT renovou o contrato com o humorista Carlos Alberto de Nóbrega, que comanda o programa A Praça É Nossa há quase três décadas.

O acordo foi firmado logo após sua participação no programa Tá no Ar, da Globo. A aparição foi possível graças a um acerto entre os canais, que combinaram que Carlos Alberto poderia participar do quadro na emissora concorrente, desde que o comediante Marcius Melhem também lhe fizesse uma visita em seu programa.

Outros humoristas da Praça, como Paulinho Gogó, Matheus Ceará e Marlei Cevada também assinaram novos contratos com multa de rescisão, visando evitar que migrem para outras emissoras. Recentemente, o SBT perdeu Saulo Laranjeira, conhecido por interpretar o personagem João Plenário, para a novela Velho Chico.

