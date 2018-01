Doninha comemora volta de Tereza em 'Velho Chico'

Doninha comemora a notícia da volta de Tereza

Segunda-feira, 11 de abril

Tereza se casa com Carlos Eduardo, para desespero de Santo. Passam-se 28 anos. Todos se preparam para a festa de cem anos de Encarnação. Carlos Eduardo anuncia que voltará a morar com Tereza na fazenda. Carlos Eduardo pede ajuda a Afrânio para lançar sua candidatura ao governo do estado. Encarnação sofre com a ausência de Martim. Doninha comemora a notícia da volta de Tereza. Cícero desabafa com Doninha sobre Tereza e Carlos Eduardo. Tereza dança com os empregados e Afrânio alerta o genro. Tereza acredita ter visto Santo.

Tereza promete levar Martim ao encontro de Encarnação

Terça-feira, 12 de abril

Luzia se incomoda com a indiferença de Santo. Encarnação procura por Martim e Tereza percebe. Afrânio se recusa a assistir à missa de aniversário de Encarnação. Cícero reza e agradece pela volta de Tereza. Afrânio revela a Chico Criatura que planeja preparar Miguel para assumir o seu lugar. Tereza promete levar Martim ao encontro de Encarnação. Iolanda e Tereza temem que Miguel volte para a fazenda e descubra quem é seu verdadeiro pai. Olívia estranha o comportamento de Santo. Tereza avista Santo e Carlos Eduardo a surpreende.

Bento luta para melhorar a saúde da população

Quarta-feira, 13 de abril

Tereza comenta com Carlos Eduardo que se arrepende de esconder de Miguel a identidade de seu pai biológico. Dalva sente ciúmes do amor de Cícero por Tereza. Tereza enfrenta Afrânio e Iolanda se preocupa. Olívia confronta Santo e reclama das atitudes do pai para Piedade. Na câmara dos vereadores, Bento luta para melhorar a saúde da população. Luzia desabafa com Piedade sobre o amor de Santo por Tereza. Tereza ordena que se interrompa a colheita das frutas da fazenda. Cícero alerta Afrânio sobre a paralização dos empregados.

Afrânio exige que Carlos Eduardo afaste Bento da política

Quinta-feira, 14 de abril

Ernani revela a Afrânio que os empregados interromperam seus trabalhos por ordem de Tereza. Carlos Eduardo garante a Afrânio que as obras da estrada não seguirão adiante. Tereza acredita que Santo tenha desistido de seu filho e afirma que jamais entenderá sua decisão. Santo tenta esquecer seu amor por Tereza. Afrânio discursa para a população e Olívia se revolta. Afrânio exige que Carlos Eduardo afaste Bento da política. Afrânio discute com Tereza. Iolanda confronta Afrânio por causa de Martim. Cícero se insinua para Tereza e Carlos Eduardo os observa.

Piedade pede que Olívia não se afaste de Santo

Sexta-feira, 15 de abril

Bento e Padre Romão conversam sobre o rio São Francisco. Iolanda alerta a Afrânio que seu comportamento pode destruir sua família. Tereza tenta explicar seus planos a Afrânio, que ignora a filha. Piedade pede que Olívia não se afaste de Santo. Olívia sugere novos negócios ao pai. Iolanda incentiva Tereza a não desistir de Afrânio. Beatriz confronta o prefeito Raimundo e Bento admira a professora. Carlos Eduardo pede que Raimundo dificulte a vida política de Bento. Tereza procura Afrânio.

Ceci afirma a Beatriz que o responsável pela eleição de Raimundo foi Afrânio

Sábado, 16 de abril

Tereza pede um voto de confiança a Afrânio. Chico Criatura fica penalizado com a situação de Zé Pirangueiro. Bento pensa em Beatriz. Ceci afirma a Beatriz que o responsável pela eleição de Raimundo foi Afrânio. Edenilson procura Afrânio e Cícero se incomoda. Doninha confidencia a Dalva que Cícero se sente culpado pela morte de Clemente. Afrânio permite que Tereza adie a colheita das frutas. Olívia questiona Santo sobre os ciúmes de Luzia. Tenório se irrita com a aproximação de Edenilson com o coronel Afrânio. Lucas afirma a Luzia que precisa falar com Olívia.