Cantores reclamam de maus-tratos nas audições do 'X Factor Brasil'

Os jurados durante o primeiro dia de audição para o reality musical. Foto: Reprodução/Facebook

No último sábado, 9, ocorreu em São Paulo o primeiro dia de audições para X Factor Brasil, que será exibido pela Band.

No entanto, a seleção se tornou alvo de uma avalanche de denúncias e críticas pelas redes sociais por parte dos aspirantes a cantores, que apontaram maus-tratos por parte da produção do reality show. Cerca de 10 mil candidatos estiveram presentes no processo seletivo.

"Foi muito mal organizado, foi desumano. Eu cheguei às 6h, já que o portão abriria só às 8h, e só entrei depois de seis horas de fila. Foi um negócio muito mau feito, foi realmente nojento, passamos muito frio e depois quando o sol veio forte, não tinha um único lugar com sombra pra gente ficar, eu tô com o rosto ardendo demais", revela o cantor Felipe Razzo, que participou da primeira seleção de candidatos do reality.

O cantor ainda argumenta que a percepção de várias pessoas era de que vários candidatos presentes já haviam sido pré-selecionados para a atração.

"Eu senti que a gente era só figurante do programa, eles pareciam ter os candidatos pré-escolhidos. Tinham duas meninas no local, que antes de serem chamadas para suas audições, já haviam sido entrevistadas umas seis vezes. Eles usaram o pessoal todo que estava lá, essa é a grande verdade. Foi como se já tivessem seus escolhidos, mas fizeram a chamada geral para mostrar que haviam muitos participantes nas gravações", comenta.

A página oficial do programa está repleta de reclamações e denúncias, que em sua maioria se resumem a maus-tratos, falta de organização, filas demoradas, além do problema mais citado nas redes: falta de banheiros.

"Eles acharam que éramos animais, só isso explica oito banheiros químicos para 10 mil pessoas em um estádio", explica Felipe, que afirmou que os únicos banheiros que os candidatos poderiam usar eram os químicos, ficando sem acesso aos banheiros do próprio local.

Vários grupos do Facebook estão se unindo para realizar denúncias coletivas nas redes sociais do X Factor Brasil, como forma de protesto pelos maus-tratos que receberam em suas audições.

Grupos do Facebook estão denunciando a página do programa como forma de protesto aos maus tratos que sofreram nas audições. Foto: Reprodução

As denúncias estão tomando os comentários do Facebook e do Instagram da atração. Foto: Reprodução

Segundo os candidatos, algumas pessoas foram entrevistadas diversas vezes antes de realizar a audição, passando a impressão de quem já estaria pré selecionadas. Foto: Reprodução

O E+ tentou contato com a assessoria de imprensa da Band, mas ninguém foi encontrado para comentar o caso.