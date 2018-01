Candinho pede Filomena em casamento em 'Êta Mundo Bom!'

'Êta Mundo Bom!'. Encontro com o filho elevou a audiência Foto: Divulgação

Candinho pede Filomena em casamento

Segunda-feira, 4 de julho

Candinho e Filomena se beijam. Araújo leva Cláudio para ser operado e Olga pede para acompanhá-los. Celso descobre por que Araújo participou do golpe contra Anastácia. Severo pede mais tempo a um cobrador para pagar suas dívidas. Braz abre uma conta no banco para Maria. Sandra avisa a Ernesto que ainda precisa do apoio de Araújo. O detetive Jack informa a Anastácia que encontrou uma pista do pai de Candinho. Começa a cirurgia de Cláudio. Cunegundes decide acabar com a lua-de-mel de Eponina. Candinho pede Filomena em casamento.

Severo decide dar sua casa para Diana

Terça-feira, 5 de julho

Filomena aceita o pedido de Candinho, mas diz que só irá se casar depois que o bebê nascer. Zé dos Porcos tenta beijar Mafalda, que acaba caindo no chiqueiro. O detetive Jack entrega a Anastácia o endereço do pai de Candinho, e Pancrácio sente ciúmes. Tobias cozinha no lugar de Emma para Narcisa e Lauro. Olga se oferece para cuidar de Cláudio e Araújo agradece, comovido. Celso comenta com Maria que Quitéria pode ajudá-los a desmascarar Sandra. Ilde se oferece para dançar com um empresário. Severo decide dar sua casa para Diana.

Anastácia reencontra Ernani

Quarta-feira, 6 de julho

Diana e Braz planejam o golpe contra Severo. Gerusa diz a Pancrácio que não está melhorando com as sessões de quimioterapia. Anastácia conta para Maria que verá o pai de Candinho. Candinho fica intrigado com a saída misteriosa de Anastácia. Severo leva Diana ao tabelião e Braz comemora. Sandra se surpreende ao encontrar Araújo na mansão. Anastácia reencontra Ernani.

Ernani procura Candinho

Quinta-feira, 7 de julho

Ernani se emociona ao saber de Candinho por Anastácia. Maria fala para Celso que se encontrará com Quitéria. Ernani pensa em Candinho. Sandra finge ser amiga de Cláudio. Cunegundes reclama por Pandolfo não dar atenção à construção dos poços de petróleo. Mafalda conta para Filomena que gosta de Zé dos Porcos. Severo passa sua casa para o nome de Diana e chama Braz para comemorar com ele. Ernani procura Candinho.

Mafalda vê Zé dos Porcos e Sarita juntos no rio

Sexta-feira, 8 de julho

Candinho não acredita em Ernani. Anastácia e Pancrácio se beijam. Sandra avisa a Quitéria que Ernesto jantará com ela. Romeu decide ir para a fazenda. Cláudio fala para Araújo que gosta de Olga. Diana sente ciúmes de Braz com Ilde. Ernani vai à casa de Pancrácio e se emociona ao falar com Candinho. Cunegundes engana Sarita, que persegue Zé dos Porcos acreditando se tratar de Romeu. Mafalda vê Zé dos Porcos e Sarita juntos no rio.

Celso avisa a Araújo que Sandra mente para ele e tem outro homem

Sábado, 9 de julho

Zé dos Porcos tenta se explicar para Mafalda. Braz vai a uma corretora. Quitéria avisa a Maria que Ernesto e Sandra se encontrarão à noite. Celso pede para Araújo voltar à fábrica após deixar o hospital. Ilde marca um encontro com Braz no dancing. Ernani decide reconhecer a paternidade de Candinho. Romeu tenta reconquistar Mafalda. Os médicos de Cláudio acreditam que ele voltará a andar. Celso avisa a Araújo que Sandra mente para ele e tem outro homem. Araújo vai até o palacete e tenta abrir a porta do quarto de Sandra, que está com Ernesto.