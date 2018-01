Candidatos pedem para Simon Cowell cancelar o 'X Factor Brasil'

Simon é o criador e jurado do 'The X Factor' e do 'America's Got Talent' Foto: Syco / Thames / Corbis

As polêmicas envolvendo as primeiras audições para o X Factor Brasil estão longe de acabar. Após publicarem diversas denúncias em suas redes sociais, os candidatos que participaram da seletiva estão revoltados com a falta de retratação do programa e começaram a bombardear o Instagram do criador do reality show, Simon Cowell.

No último sábado, 9, mais de 10 mil pessoas passaram pela Arena Corinthians em São Paulo para serem ouvidas em seus testes, mas a maioria tem reclamando da falta de infraestrutura no local, além de filas de mais de seis horas e a falta de banheiros.

Os candidatos estão usando a hashtag #StopXFactorInBrazil para o produtor cancelar a atração por conta dos maus tratos nas primeira audições. Foto: Reprodução/Instagram

Revoltados, eles procuram chamar a atenção da produção do programa e estão enchendo as redes sociais do X Factor e de seu criador, Simon Cowell, com comentários sobre os maus-tratos na edição brasileira, utilizando a hashtag #StopXFactorInBrazil.

O reality show se inicia em agosto na Band e até o momento a emissora não emitiu qualquer comunicado sobre as acusações feitas pelos candidatos.