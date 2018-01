Canal seleciona drag queens para reality show inédito

Outra série sobre o mesmo tema que faz sucesso é RuPaul's Drag Race. Foto: Reprodução/Entertainment Weekly

O canal E! está produzindo um reality show inédito para transformar três drag queens em verdadeiras divas. Com estreia prevista para 2017, Drag Me as a Queen - Uma Diva Dentro de Mim! receberá inscrições em três categorias: cabelo e maquiagem; figurino e performance.

Segundo o canal, mais do que oferecer tratamentos de beleza, o reality pretende compartilhar histórias de superação e valorização da autoestima feminina por meio de um processo de transformação.

Para participar, basta acessar o site oficial do E! Online Brasil e enviar um vídeo de cinco minutos respondendo às perguntas elaboradas pela produção do programa. As inscrições podem ser feitas de 10 a 30 de outubro e o anúncio final das escolhidas será divulgado no dia 20 de dezembro.