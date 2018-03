Canal exibe maratona de especiais sobre O.J. Simpson

O.J. Simpson, de 70 anos, ganhou sua liberdade condicional em julho, depois de nove anos atrás das grades Foto: Jason Bean/Pool via The New York Times

Na próxima quarta-feira, 28, o canal A&E vai exibir uma maratona de especiais sobre O.J. Simpson, ex-jogador de futebol americano e ator que foi acusado de assassinar sua ex-mulher e o amigo dela Ronald Goldman. No dia 11 de março, a Fox exibiu, nos Estados Unidos, uma entrevista de 2006, na qual ele 'confessa' o crime.

Atualmente, o jogador está em liberdade condicional após cumprir nove anos em regime fechado. O especial do A&E inclui documentários que contam a história de um dos crimes mais controversos da história dos EUA.

O primeiro é o O.J. Simpson: Testemunhos Ocultos, às 19h. A obra mostra o julgamento civil e mostra depoimentos que ficaram ocultos por quase 20 anos. Tem produção executiva de Stephen Auerbach e Chuck Braverman.

O segundo especial é o O.J. Simpson: Culpado, que analisa novos detalhes e revelações do caso após ele ter sido condenado. Os telespectadores são levados para a cena do crime, no quarto 1203 do Palace Station Casino, em Las Vegas. Ainda há entrevistas com os detetives responsáveis pelo caso e com um psicólogo forense que analisa a mente de Simpson. Ele será exibido às 21h.

Às 23h, a maratona chega ao fim com O.J. Simpson: A História que nunca foi contada, que revelam as diversas faces da personalidade do ex-jogador com depoimentos dele mesmo, nunca antes divulgados.