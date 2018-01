Canal diz que Trump estava trabalhando na Casa Branca, mas presidente foi visto jogando golfe

Em telefonema, Trump elogiou reformas econômicas no Brasil Foto: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

No último domingo, 26, o canal americano Fox News noticiou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria gastando o fim de semana trabalhando em seu escritório na Casa Branca. Até aí, tudo normal, não fosse por um detalhe: Trump estava jogando golfe naquele momento.

Não demorou muito para que o Twitter 'descobrisse' o engano, e diversas fotos de Trump ao lado de seus tacos nos gramados de um campo de golfe viessem à tona.

Confira abaixo a postagem e a reação de alguns usuários.

Pool was told Trump was in meetings at Trump National this afternoon. This Instagram photo posted from the course says otherwise pic.twitter.com/WMudqofGmO — Josh Billinson (@jbillinson) 25 de março de 2017

President was at Trump National for 55 minutes today. WH tells pool that he had three meetings. Instagram posts suggest he was watching golf pic.twitter.com/5R7k8yUF1Q — Josh Billinson (@jbillinson) 26 de março de 2017