Canal de TV voltado para mulheres é lançado no Afeganistão

De entretenimento à religião, programas da Zan TV tem foco exclusivo no empoderamento da mulher Foto: Hedayatullah Amid/EFE

O Afeganistão deu um importante passo na luta por igualdade de gênero. Foi lançado no último domingo, 21, o primeiro canal de televisão exclusivamente voltado para o empoderamento feminino no país: a Zan TV (‘TV Mulher’, em tradução livre).

Na emissora, todas as produtoras, executivas e apresentadoras são mulheres. Ao todo, são mais de 50 profissionais envolvidas no projeto.

A iniciativa é experimental e tem baixo orçamento. Assim, muitas das envolvidas são estudantes de comunicação que buscam sua primeira experiência no mercado.

“Nós enfrentamos muitos desafios, uma vez que somos um canal de TV dedicado a mulheres e vivemos em uma sociedade dominada por homens, onde se dá menos atenção aos nossos direitos”, afirmou a apresentadora Shamela Rasooli à Reuters.

"Assim, nosso canal foi criado para que possamos lutar por direitos e levar nossas vozes a todos”, completou.

Mulheres jovens são maioria na equipe da emissora Foto: Hedayatullah Amid/EFE

O regime Talibã, que dominou o Afeganistão nos anos 1990, manteve por muito tempo as mulheres fora da escola e programas jornalísticos foram tirados do ar. Assim, muitas delas não tem conhecimento específico sobre edição e técnicas digitais.

Um grupo de 16 homens trabalham fora das câmeras oferecendo treinamento na criação de gráficos, operação de câmera e edição de vídeos.

As instalações do canal receberam nesta quinta-feira, 25, a visita de um oficial das Nações Unidas. “O enviado da ONU, Tadamichi Yamamoto, visitou nosso estúdio em Cabul para incentivar as mulheres afegãs a contribuir com o panorama de mídia no país”, publicou a página oficial da emissora.