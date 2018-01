Canal de TV dos EUA vai produzir filme sobre a história de amor de príncipe Harry e Meghan Markle

Príncipe Harry e Meghan Markle. Foto: REUTERS/Toby Melville

O canal Lifetime, dos Estados Unidos, anunciou que vai fazer um filme sobre a história de amor do príncipe Harry com Meghan Markle, intitulado Harry & Meghan: The Royal Love Story. O anúncio foi feito no último domingo, 14, durante uma coletiva de imprensa, de acordo com a People.

O filme televisivo está em fase inicial de desenvolvimento e o elenco ainda não foi anunciado. A direção ficará por conta de Menhaj Huda, que já dirigiu um episódio da série The Royals do canal E!.

A história do filme começará na primeira vez em que Harry e Meghan se encontraram – eles foram apresentados por amigos em comum – e vai continuar mostrando os esforços dos dois para manter o relacionamento em segredo por vários meses, até que tornaram o caso público.

O canal ainda não informou a data de lançamento, mas o site Entertainment Weekly especula que será em maio, próximo ao casamento dos dois, que vai se realizar no dia 19 de maio. Em 2011, o canal produziu e exibiu o filme William & Kate: The Movie, que foi ao ar 11 dias antes do casamento deles.