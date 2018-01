Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Titi vão estrelar novo reality no GNT

O ator Bruno Gagliasso e sua família vão participar de um novo reality show do GNT sobre a construção de uma casa sustentável Foto: Silvana Garzaro/Estadão

A família de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank será tema de um novo reality show do GNT, Casa dos Sonhos, com estreia prevista para o primeiro semestre de 2018. Com 13 episódios, o programa vai acompanhar a construção da nova casa família, na região serrana do Rio de Janeiro, que vai seguir padrões de sustentabilidade.

Casados desde 2010, o casal adotou Titi, nascida no Malauí, em julho de 2016, e tem boa presença nas redes sociais. A garota foi alvo de ofensas racistas no último dia 25, feitas pela socialite Day McCarthy. O casal registrou boletim de ocorrência sobre o caso, que está sob investigação da polícia carioca.

As informações sobre o reality show foram dadas pela colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo e confirmadas ao E+ pela assessoria de imprensa do canal pago.

Esse não é o primeiro empreendimento de Bruno. Em 2016, ele investiu R$ 4 milhões para construir uma pousada em Fernando de Noronha. Veja abaixo fotos da pousada.