Bruna Marquezine retorna à TV em cenas quentes, romance lésbico e cantando 'ao vivo'

Bruna Marquezine interpreta a atriz e dançarina Beatriz Foto: Divulgação/Globo

RIO - Se a toalha escorregadia que revelou parte do corpo de Bruna Marquezine na novela Em Família bastou para 'quebrar a internet' em 2014, as cenas que estão por vir na série Nada Será Como Antes devem provocar uma hecatombe digital. No ar a partir do dia 27, ela surgirá na pele de Beatriz, uma aspirante a atriz, dotada de alto poder de sedução e que não mede esforços para alimentar seu principal vício: o prazer.

A história é ambientada nos anos 1950 e tem como pano de fundo a chegada da TV ao Brasil. Beatriz é uma garota de origem humilde, que se muda para a capital com o objetivo de realizar o sonho de ser atriz. Vira dançarina em uma boate e, embora jovem, exerce seu ofício com a destreza de uma veterana. Até que Saulo (Murilo Benício) surge em sua vida e a ajuda a entrar no mundo da dramaturgia.

"Ela é uma mulher bem sensual, mas muito espontânea. Eu não a vejo como uma mulher vulgar, mas muito livre e bem resolvida. No início, não me achava mulher suficiente para interpretar Beatriz. Não me achava madura e com experiência de vida para fazer uma mulher como ela, mas ao longo do processo eu senti que seria capaz", disse a atriz ao E+, durante a festa de lançamento da trama, realizada nessa segunda-feira, 5, no Rio.

Beatriz ( Bruna Marquezine ) Foto: Divulgação/Globo

Bruna terá momentos de alta combustão na série. Surgirá nua, protagonizará cenas quentes e viverá um romance com os irmãos Otaviano (Daniel de Oliveira) e Julia (Letícia Colin). Mas há outro fator, alheio ao sexual, que se destaca em sua personagem logo no primeiro episódio: ela canta. E canta 'ao vivo'.

Na cena, a personagem de Bruna faz uma performance sensual ao microfone. De tão afinada, chega a surpreender. "Eu sou bem crítica, mas acho que não vou virar cantora profissional", brinca. "Eu fiz aulas, ensaiei bastante e tive auxílio de uma professora de canto. Estava muito nervosa e filmamos de diversos ângulos, repetimos algumas vezes. Foi tudo feito lá [no set], não foi dublagem. Eu começo cantando no microfone e depois começo a passear pelo cenário. Como teve uma oscilação de volume, precisei gravar alguns pedaços [da música] no estúdio, mas foi depois de ter gravado as cenas", explica.

Triângulo amoroso. Otaviano, personagem de Daniel de Oliveira, será o namorado de Beatriz, com quem se envolve logo no primeiro episódio. Dono de uma fortuna, o rapaz é o principal investidor da TV Guanabara, emissora criada por Saulo, e onde a ex-dançarina se torna uma das principais estrelas da dramaturgia.

A relação tórrida do casal desperta a curiosidade de sua cunhada, Julia. Ciente do desconforto que provoca na moça, Beatriz joga seu charme para cima da irmã de seu namorado e engata uma relação paralela com ela.

"A Beatriz se encanta com essa mulher e passa a viver este triângulo amoroso", explica Bruna. "Foram cenas muito bonitas, feitas de uma forma muito delicada e cuidadosa."

Escolhida a dedo pelo diretor José Luiz Villamarim, Bruna não teme uma eventual reação negativa ao seu trabalho nesta série. "O público nunca me viu fazendo nada assim, e nem eu. É um passo corajoso da minha parte, que só consegui dar por confiar demais na equipe", finaliza.

A reportagem viajou ao Rio de Janeiro a convite da Globo