Bruna Marquezine grava cenas românticas com Letícia Colin no Rio

Bruna Marquezine e Letícia Colin. Foto: Divulgação/Globo

Bruna Marquezine vai encarar sua primeira personagem bissexual. A partir da semana que vem, ela dará vida à dançarina Beatriz na série Nada Será Como Antes, da Globo, e viverá um romance com Júlia, personagem de Letícia Colin.

Criada por Guel Arraes e Jorge Furtado, com direção de José Luiz Villamarim, a série é ambientada nos anos 1950 e trará o caso de amor entre Beatriz (Bruna Marquezine) e Otaviano (Daniel de Oliveira). Tudo vai bem até Beatriz se apaixonar pela sua cunhada Júlia (Letícia Colin).

As atrizes gravaram diversas cenas do envolvimento de suas personagens. Um dos locais que servem de cenário para o romance das meninas é a Praia Vermelha, no Rio de Janeiro.

Já na vida real, Bruna continua solteira e, recentemente, se disse "surpresa" com a campanha que fãs e amigos fazem na internet para que ela e o jogador Neymar reatassem o namoro.

De acordo com a atriz, ela não esperava por tamanha repercussão desde que o jogador invadiu a arquibancada do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, para lhe dar um abraço.

"Fiquei surpresa com a repercussão, não esperava", disse a atriz de 21 anos, que até o momento não deu nenhum sinal de que vai mesmo voltar com Neymar.