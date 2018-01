Brasileiros descobrem participação de Jacaré, do É O Tchan, em seriado americano

Jacaré, ex-dançarino do É O Tchan, fez participação no seriado americano 'No Tomorrow' e brasileiros acabaram de descobrir isso Foto: Cena do seriado 'No Tomorrow' / The CW

O olhar aguçado do brasileiro ataca novamente. Alguns internautas, que estavam acompanhando o seriado No Tomorrow pela internet, descobriram a participação de Edson Cardoso, o Jacaré, ex-integrante do É O Tchan, fazendo figuração no nono episódio.

Ele vive em Vancouver, no Canadá, desde 2016, e a cidade é conhecida por ser a localização de gravação de vários seriados americanos. Produzida pela emissora The CW, No Tomorrow foi baseada na série brasileira Como Aproveitar o Fim do Mundo e teve 13 episódios em sua primeira temporada. Ainda não foi divulgado se ela será renovada.

Veja abaixo algumas reações de quem conseguiu identificá-lo:

GRITANDO COM O JACARÉ DE FIGURANTE EM NO @CWNoTomorrow HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/BK2eY1AGLu — anna brennemaniston (@apaulacoimbra) 3 de abril de 2017