Brasileiro prefere assistir a comédias de manhã e a dramas na hora do almoço

Os assinantes da Netflix preferem assistir a dramas, como 'House of Cards', na hora do almoço. Foto: David Giesbrecht/Netflix

Se antes as pessoas se adaptavam à grade de horários da TV, há alguns anos os serviços de streaming mudaram essa rotina e tornaram o quero-aqui-agora uma realidade. E dados divulgados recentemente pela Netflix comprovam isso.

De acordo com o serviço de streaming, os assinantes do mundo inteiro preferem começar o dia com comédia, contrariando a grade tradicional televisiva - que geralmente inclui o gênero à tarde e de madrugada. A chance de os assinantes assistirem a comédias de manhã é 34% maior do que nos outros horários - no Brasil, essa preferência sobe para 78%.

Em países como México, Argentina e Colômbia, a manhã ainda divide espaço com os animes - séries como Naruto e Death Note têm sua maior audiência entre 6h e meio-dia. No Brasil, o gênero ganha espaço também na madrugada, e tem mais audiência entre as 2h e as 14h.

Já na hora do almoço, os assinantes do mundo inteiro preferem drama, como Narcos, House of Cards e Grey's Anatomy: o gênero representa 47% das horas assistidas globalmente entre meio-dia e 14h. No Brasil, é neste período em que mais se assistem séries no geral - os brasileiros têm 25% mais chances de abrirem a Netflix neste horário do que no resto do dia.

"Os espectadores agora têm a liberdade de fazer sua própria grade, novas rotinas estão emergindo em todas as partes do dia e não apenas na manhã. Por anos, nossas vidas tinham de se encaixar ao horário da televisão, mas agora os consumidores não se aceitam mais as restrições da TV tradicional. Membros estão tomando o controle que nós demos para eles e estão aproveitando o conteúdo que eles amam, que eles querem", diz Victoria Ferreira, gerente de comunicação da Netflix para América Latina.

O dia escurece e, com isso, o suspense toma conta. Stranger Things, Dexter e Breaking Bad são 27% mais procurados por volta das 21h. No Brasil, esse horário se estende até 3h. Quando vai chegando a madrugada, as comédias voltam a ser o gênero preferido: Friends, That '70s Show e BoJack Horseman são os mais assistidos mundialmente.

E os documentários? A madrugada também é o horário preferido para assisti-los. No mundo inteiro, séries como Chef's Table, Making a Murderer e Planet Earth tem um aumento de 24% na audiência.

"Quatro anos após a estreia de House of Cards, nossos dados revelam quanto o ato de assistir TV mudou. Nós estamos empoderando as pessoas a programar o entretenimento da forma que melhor se encaixa em suas vidas", ressalta Victoria. "Enquanto as tendências globais e regionais que observamos são interessantes, elas podem evoluir ao longo do tempo, já que cada membro da Netflix é seu próprio programador desfrutando de uma experiência personalizada. O que é importante para nós e para os consumidores é que eles são os únicos no banco do motorista de seu próprio entretenimento", completa.