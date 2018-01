Brasileira elabora teoria com ordem cronológica dos episódios de ‘Black Mirror’

Uma brasileira elaborou uma teoria no Twitter argumentando que todos os episódios da série 'Black Mirror' existem em ordem cronológica em um universo comum Foto: Cena da série 'Black Mirror'/Netflix

Um dos passatempos favoritos de quem gosta da série Black Mirror é ficar caçando referências, os chamados easter eggs, nos episódios em uma tentativa de ligá-los em um universo comum. O próprio criador da série, Charlie Brooker, fez piada com o assunto em um episódio desta última temporada.

No Twitter, a usuária @trainwrecwk levou a brincadeira ao extremo e fez uma sequência de tuites explicando que, além dos episódios serem todos ambientados no mesmo universo, eles seguem uma ordem cronológica que pode ser descoberta através das referências escondidas neles.

Ela começa explicando que o primeiro episódio da série, The National Anthem, é o que dá início à cronologia porque ele não contém nenhuma referência a outros episódios e é o que tem a tecnologia mais parecida com a do nosso mundo. A partir daí, ela vai ligando referência a referência para tentar criar uma linearidade entre todos os episódios das quatro temporadas da série.

Ficou curioso? Veja abaixo a sequência completa para saber se ela faz sentido ou não.

(Para ler o post completo é preciso clicar no tuíte):

– todos os episódios de black mirror listados cronologicamente e todos os easter eggs que provam que fazem parte de um mesmo universo; a thread pic.twitter.com/gYUm5HW6Q8 — clarice (@trainwrecwk) 7 de janeiro de 2018

