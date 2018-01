Branca envenena bebida para prejudicar Joaquina em 'Liberdade, Liberdade'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Branca envenena bebida para prejudicar Joaquina

Segunda-feira, 25 de julho

Xavier tenta encontrar Joaquina/Rosa antes que ela se case com Rubião . Virgínia acorda e Ascenção recomenda que ela repouse para se recuperar. Branca planeja armação contra Xavier. Xavier se desespera ao saber que Joaquina/Rosa se casou com Rubião. Rubião se incomoda com a relação de Ventura e Bertoleza. Branca envenena bebida para prejudicar Joaquina/Rosa. Branca bebe a bebida danificada no lugar de Joaquina/Rosa. O príncipe Regente é salvo por Rubião.

Duque de Ega e Alexandra são executados

Terça-feira, 26 de julho

Rubião desmascara o Duque de Ega e Alexandra e é exaltado por Dom João. Acontece a primeira noite de amor de Rubião e Joaquina e Anita fica arrasada. Virgínia pressiona Xavier para que ele alerte Joaquina/Rosa sobre Rubião. Joaquina/Rosa fica admirada ao ver o livro de Tiradentes. Mimi retorna para o bordel de Virgínia. Rubião obriga Ventura a se afastar de Bertoleza. André é observado com Ottopor Tolentino. Bertoleza liberta Luanda. O Duque de Ega e Alexandra são executados por Rubião. Xavier vai ao encontro de Joaquina/Rosa.

Anita encontra livro de Tiradentes com Joaquina

Quinta-feira, 28 de julho

Xavier conta para Joaquina/Rosa que Rubião tentou matar virgínia. Joaquina/Rosa pensa em ir embora com Xavier, mas Ventura o enfrenta e ele acaba sendo preso. Rubião manda Anita vigiar Joaquina/Rosa. Caldeira alerta Omar sobre a detenção de Xavier. Brites e Matias são detidos. Virgínia, Simão e Mão de Luva planejam o resgate de Xavier. Anita encontra o livro de Tiradentes nas coisas de Joaquina/Rosa. Rubião flagra Joaquina/Rosa tentando ajudar na fuga de Xavier.

Joaquina é aprisionada por Rubião

Sexta-feira, 29 de julho

Joaquina/Rosa é aprisionada em casa por Rubião. Anita entrega a Rubião a arma de Joaquina/Rosa e o livro de Tiradentes. Rubião trama a morte de Xavier. Joaquina/Rosa confessa a Rubião que é a filha de Tiradentes. Joaquina/Rosa é ameaçada pelo marido. Tolentino é promovido. O livro de Tiradentes é queimado por Rubião. Virgínia e Mão de Luva aconselham Mimi, Vidinha e Carmina no esquema de libertação de Xavier. Matias morre na prisão. Rubião menospreza Anita. Anita entrega a Joaquina/Rosa o lenço que pertencia a Raposo.