Brad Pitt faz sátira sobre Trump após saída do Acordo de Paris

O ator Brad Pitt fez uma participação especial no Jim Jefferies Show, do canal Comedy Central, e criticou o presidente norte-americano Donald Trump durante uma sátira.

“O mundo ainda está lutando contra [Donald] Trump pela retirada do Acordo de Paris e nós queremos relembrá-lo sobre isso mais uma vez antes de dizer boa noite”, afirmou o apresentador Jim Jefferies, ao anunciar a entrada de Brad. “Para nos ajudar a entender as mudanças climáticas e o que isso significa para o mundo, vem aí o nosso homem do tempo”, emendou.

Vestindo um terno marrom e uma larga gravata, Brad surgiu no programa. “As coisas vão começar a esquentar nesta área e nesta área também”, brincou o ator, apontando para praticamente todas os locais do mapa.

“Então, há algum futuro para nós?”, questionou Jim. “Não há mais futuro”, respondeu Brad.

Confira (em inglês):

To give you all a better idea on the impact of climate change meet The Jim Jefferies Show weatherman. #JefferiesShow pic.twitter.com/mFYf68yv2x pic.twitter.com/cJHlbBJFmT