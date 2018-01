Boris Casoy é contratado pela RedeTV

Boris Casoy e o superintendente de Jornalismo e Esportes da RedeTV!, Franz Vacek Foto: Artur Igrecias/ Divulgação RedeTV!

Boris Casoy ofizializou nesta segunda-feira, 10, o contrato com a RedeTV. O jornalista, que saiu da Band em setembro, vai dividir a bancada do telejornal da emissora, RedeTV News, com Amanda Klein.

A decisão havia sido anunciada no fim do mês passado, quando a Band e o âncora decidiram não renovar o contrato.

“É um novo desafio e eu vivo de desafios. Aos 75 anos, está renascendo em mim o Boris de 15 anos. Eu chego aqui com muita garra, muita vontade, sem abdicar dos princípios de apartidarismo, de independência e de busca da qualidade da notícia, da informação e da opinião”, afirma Boris.

O jornalista começou sua carreira em 1956, aos 15 anos, na Rádio Tupi. Em 1974, ingressou no jornal Folha de São Paulo. Em apenas três meses, virou editor-chefe do periódico, onde permaneceu até 1976.

Sua experiência na televisão começou na TV Tupi em 1961, atuando como repórter no programa Mosaico na TV. Em 1988,Boris regressou à televisão no SBT, apresentando o programa TJ Brasil. Depois foi contratado pela Rede Record,onde permanceu de 1997 a 2005, trabalhando no Jornal da Record. Em 2008, tornou-se âncora do Jornal da Noite, na Band.