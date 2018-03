Boran é detido pela polícia após atirar em Dihan em 'Sila: Prisioneira do Amor'

Boran é detido pela polícia após atirar em Dihan

Segunda-feira, 27 de junho

Sila e familia tentam escapar de Mardin. Boran, com uma manobra muito arriscada, encontra Dihan antes dele matar Sila. Dihan e Boran tentam chegar ao aeroporto e se enfrentam no meio da estrada. Sila vai embora de Mardin. O chefe da tribo o tira o primo para fora do carro e dispara 3 vezes contra Dihan. Boran é detido pela polícia após atirar em Dihan. Sila começa a sentir muitas dores e o avião faz um pouso de emergência para o parto.

Boran é preso, o bebê de Sila nasce e Dihan é operado

Terça-feira, 28 de junho

Boran é preso, o bebê de Sila nasce e Dihan é operado. Esma liga para Dihan, a esposa atende e diz que ele levou um tiro. Narin visita Boran na prisão e conta sobre o nascimento de Bedirhan. Celil é seguido por homens Dihan. Boran se emociona.

Boran chega de surpresa e pega o filho nos braços

Quarta-feira, 29 de junho

Os homens de Dihan descobrem onde Sila está. Boran liga para Celil e percebe que algo está errado. Dilaver, irmão de Dihan, chega ao hospital onde o bebê de Sila nasceu e entra no quarto com uma arma. Boran chega de surpresa e pega o filho nos braços. Boran volta para a prisão e a família comemora o nascimento de Bedirhan. Sila e Bedar aguardam a chegada de Celil para deixarem o hospital, mas o pai da protagonista não aparece porque foi sequestrado por homens Dihan.

Boran descobre que já não tem muito apoio da tribo para salvar Sila

Quinta-feira, 30 de junho

Esma vai ao hospital visitar Dihan e recebe uma ligação do marido. Boran continua dando ordens de dentro da prisão para tentar salvar jovens condenadas pela tradição. Kevser não suporta a presença de Sila em casa. Burhan vai à Mardin e visita Dihan no hospital. Boran descobre que já não tem muito apoio da tribo para salvar Sila. É que, após a amamentação, deve mata-la para impor a tradição. Por outro lado, Dilaver está com tudo pronto para matar Boran. Enquanto isso, Esma diz ao marido que está apaixonada por Dihan.

Dilaver tenta matar Boran mas o plano falha

Sexta-feira, 1º de julho

Boran vai a julgamento. Dihan presta depoimento e inocenta Boran. Sila dá um presente romântico para Boran. Dilaver tenta matar Boran mas o plano falha. Burhan, o marido de Esma, realiza sua ameaça e dispara contra Dihan. Sila vai à casa de Dihan dar as condolências à família.

Sila é levada sem o seu conhecimento para pagar sentença

Sábado, 2 de julho

Kevser sai de casa com Bedirhan e Sila fica desesperada. A mãe de Boran tem o bebê com ela. A avó da criança acha que há uma maldição muito próxima a eles. Esma encontra a esposa de Dihan no cemitério. Bedar tem um pesadelo com Sila sendo sequestrada. Sila visita Boran na prisão. Sila pede ao pai de Boran para ficar com seu filho no julgamento, mas ele imediatamente recusa e diz-lhe que seu dever é de esperar em casa. Sila é enganada e levada sem o seu conhecimento para um lugar para pagar a sua sentença.