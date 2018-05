Bonner se diverte ao imitar espectador durante 'Jornal Nacional'

William Bonner se diverte na bancada do 'Jornal Nacional', ao lado de Renata Vasconcellos. Foto: Reprodução de 'Jornal Nacional' (2018) / Globo

Um momento inusitado chamou atenção no Jornal Nacional exibido na última segunda-feira, 21: o apresentador William Bonner deu risada e resolveu fazer uma imitação ao vivo durante o telejornal.

Após a exibição do quadro O Brasil que eu Quero, em que telespectadores enviam vídeos - na horizontal - revelando seus desejos para um País melhor, Bonner achou graça no discurso contundente contra políticos corruptos feito por Osmar Alves dos Santos, cidadão de Aragominas, no interior do Tocantins.

"E aí, Maju, viu que recado forte lá?", questionou o apresentador no momento seguinte, em bom humor, introduzindo a previsão do tempo. "Tenha vergonha na cara, seu político safado!", continuou, imitando inclusive o sotaque do espectador.

Assista ao momento abaixo: