Bonner elogia Maju Coutinho por estreia na bancada do 'Jornal Hoje'

Maju Coutinho vinha fazendo testes desde fevereiro a fim de estar pronta para apresentar o 'Jornal Hoje' Foto: Cesar Alves/Globo

Após a estreia de Maju Coutinho na bancada do Jornal Hoje neste sábado, 10, o que rendeu elogios nas redes sociais, William Bonner elogiou a colega durante a previsão do tempo do Jornal Nacional desta segunda-feira, 12.

Maju agora faz parte do rodízio de jornalistas que apresentam o Jornal Hoje em feriados e fins de semana. A estreia no último sábado era aguardada há meses e foi vista com bons olhos.

"A Renata Vasconcellos teve um contratempo, não pôde estar conosco, mas a Ana Paula [Araújo], que nos acompanha aqui, me autoriza a cumprimentá-la pela sua estreia como substituta dos colegas Sandra Annenberg e Evaristo Costa na bancada do Jornal Hoje. Aconteceu no último sábado, sucesso. Maju causando, arrasando nas redes sociais! Parabéns!", elogiou Bonner.

Maju fica sem graça, estampa um sorriso no rosto e agradece. "Obrigada, eu gostei. Para a estreia foi bom, tem coisa ainda para ajustar mas a gente vai praticando", diz a apresentadora

Bonner elogia mais uma vez a colega. "É... modesta", brinca, ao que Maju agradece novamente.

