Boninho se desentende com Ana Paula Renault: 'BBB é assim, uma bobagem'

Boninho se desentende com Ana Paula Renault no Twitter. Foto: Reprodução/Instagram

Na última sexta-feira, 9, Boninho e Ana Paula Renault se alfinetaram no Twitter. Tudo começou quando uma seguidora do diretor criticou Tiago Leifert, que será o novo apresentador do programa.

Boninho então disse que 'quem não quiser assistir ao próximo Big Brother Brasil, deve mudar de canal'. Mas aí Ana Paula se envolveu: "A audiência é necessária para manter qualquer programa no ar".

O diretor do reality então tuitou: "Não acredito que você também vai brigar comigo". Os dois acabaram discutindo por mais um tempo, até que ele encerrou: "Na boa, BBB é assim. Uma bobagem. Ninguém está certo ou errado. Passou, vida que segue!".