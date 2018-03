Blitz e Léo Jaime agitam o 'Musica Boa Ao Vivo'

Blitz, Leo Jaime e Anitta cantam juntos Foto: Multishow/Divulgação

Anitta recebe no palco do 'Musica Boa Ao Vivo' desta terça, 7, Leo Jaime e a banda Blitz, de Evandro Mesquita. Nesta tarde, eles ensairam algumas músicas para apresentar no programa do canal Multishow: a música de abertura será 'Bete Balanço', que será cantada por todos juntos.

Blitz ainda mandar as canções 'Geme Geme', 'A Dois Passos do Paraiso' e 'Voce Nao Soube Me Amar', enquanto Leo Jaime vai performar 'Formula do Amor', 'Nada Mudou' e 'Gatinha Manhosa'. 'Aluga-se', dos Titãs, será a música de encerramento e outra que terá a participação de Anitta e dos convidados.

O Barão Vermelho também será homenageado. Leo Jaime e a banda Blitz, amigos de longa data, cantam juntos no programa de hoje a canção 'Perdidos na Selva'. O programa vai ao ar a partir das 20h30.