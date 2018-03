Blake Shelton diz que ele e Gwen Stefani se consolavam quando começaram romance

Cantores são colegas no 'The Voice' Foto: Bang Showbiz

Blake Shelton e Gwen Stefani se juntaram após ficarem muito tristes com suas separações. O cantor se consolou com Gwen quando se separou de Miranda Lambert, instante em que descobriu que ela também estava passava por um processo de divórcio, com Gavin Rossdale.

"Nós estávamos iniciando o 'The Voice' no ano passado e eu tive de sentar e dizer: 'Olha, no momento que isso for transmitido, minha vida terá mudado completamente, e nós precisamos falar sobre isso agora porque isso pode afetar no que falaremos no show'. Eu apenas senti que não precisava ser segredo", relatou o músico.

Para a surpresa dele, sua colega passava pela mesma situação. "Foi tipo: 'Isso é o que está acontecendo, o show só será transmitido daqui três meses, então vamos falar sobre isso'. Foi inclusive quando descobrimos o que estava rolando. E nós apenas começamos a desenvolver um relacionamento. E levou um tempo, porque era um caos. Mas após um tempo, vendo bastante um ao outro no trabalho, apenas se transformou nisso", afirmou.

Shelton diz que o romance veio "de repente" após eles se tornarem bem próximos.

Ele acrescentou à revista Rolling Stone: "Como eu estava fazendo o CD novo, outras coisas estavam acontecendo. Eu estava passando um tempo com Gwen e de repente ela se tornou a minha amiga mais próxima, minha aliada, a pessoa na minha vida que estava do meu lado e eu ao dela. E nós criamos esse relacionamento que nunca imaginei ter em milhões de anos".