Bira não sabe como ficará após último 'Programa do Jô': 'Eu amo demais esse gordo'

Às vésperas da gravação da última entrevista do Programa do Jô, que será feita com o cartunista Ziraldo, o músico Bira, conhecido por tocar baixo, revelou ao site do Gshow que vem sofrendo com o fim da atração: "Eu amo demais esse gordo. Demais mesmo. Acabei de falar para os meus amigos que eu não sei como vou sair daqui quando acabar a gravação. Eu venho trabalhar cheio de alegria".

O fato estaria até mesmo atrapalhando o cotidiano do músico: "Tenho acordado de uma a duas vezes por noite. Acordo, fico lendo dicionário, revistas... Minha mulher já chamou minha atenção". "Mas eu vou chorar, com certeza. Eu sou chorão desde sempre", finaliza, sobre como estarão seus sentimentos na noite desta sexta-feira, 16.