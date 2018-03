Bia e Ana se aproximam de Rodriguinho, e Samurai as confronta em 'Malhação'

Foto: Globo/Reprodução

Bia e Ana se aproximam de Rodriguinho, e Samurai as confronta

Segunda-feira, 27 de junho

Rodrigo e Luciana decidem namorar escondidos. Uodson e Alina confessam que estão saindo de casa por causa do delegado. Ana acusa Samurai de sequestrar Ciça. Samuel acredita que Arthur trapaceou na prova. Jéssica sofre ao ver Luan com Tainá. Vanda anuncia que Uodson e Alina irão morar na casa dela. Luan se incomoda por ter de dormir na sala. Arthur confessa a Júlia que pensa em deixar o colégio. Bia e Ana se aproximam de Rodriguinho, e Samurai as confronta.

Roger flagra Luciana e Rodrigo juntos

Terça-feira, 28 de junho

Samurai e Ana discutem. O avô de Jéssica falece, e Nanda consola a amiga. Miguel afirma a Ana que sua obsessão em encontrar Ciça está prejudicando o casamento deles. Roger diz a Luciana que está apaixonado por ela, e a menina o acusa de falsidade. Júlia apoia Arthur. Bia recebe uma proposta para trabalhar em outra cidade. Roger procura Rodrigo, e Cleiton desconfia. Luciana comenta com Rodrigo que armará para que Ana encontre Rodriguinho. Luan conforta Jéssica pela perda do avô. Ana acusa Miguel pelo sumiço das fotos de Ciça e Rodriguinho do computador. Roger flagra Luciana e Rodrigo juntos.

Rodrigo e Luciana ficam juntos no sítio de Samurai

Quarta-feira, 29 de junho

Roger ameaça revelar o segredo de Rodrigo e Luciana, mas eles o enfrentam. Miguel assume que sabotou o computador de Ana e diz que não reconhece mais a esposa. Luan e Jéssica se beijam. Samurai decide levar Luciana e Rodriguinho para o sítio. Vanda aconselha Luan sobre Jéssica e Tainá. Flávia incentiva Roger a desistir da vingança contra Rodrigo e Luciana. Ana pede ajuda a Tito para criar um perfil de Ciça no cadastro de pessoas desaparecidas. Sueli, Jorge e Rodrigo não aprovam a ideia de Luciana ir para o sítio de Samurai. Miguel se assusta ao descobrir um quadro com anotações sobre Ciça no armário de Ana. Tainá flagra Luan beijando Jéssica. Miguel decide sair de casa. Rodrigo e Luciana ficam juntos no sítio de Samurai.

Tito revela a Ana que encontrou uma pista sobre Ciça

Quinta-feira, 30 de junho

Samurai liga para Luciana. Luciana e Rodrigo têm sua primeira noite de amor. Ana e Miguel discutem a relação. Lívia implora para que Miguel desista de sair de casa, sem sucesso. Luciana deixa o sítio de Samurai com Rodrigo. Tainá termina o namoro com Luan. BB, Camila e Henrique se preocupam com Tainá. Rubem conforta Lívia. Luan beija Jéssica novamente. Lívia conta para Rodrigo que Miguel saiu de casa. Tito revela a Ana que encontrou uma pista sobre Ciça.

Ana e Tito chegam ao local em que Ciça foi vista e encontram Samurai

Sexta-feira, 1º de julho

Tito afirma a Ana que irá acompanhá-la na busca pela pista de Ciça. Luan e Jéssica decidem descobrir juntos o que sentem um pelo outro. Samurai convence Sueli e Jorge a permitir que Luciana siga trabalhando para ele. Rodrigo conforta Ana pela saída de Miguel. Bia, Monique e Eneida decidem agir contra as péssimas condições de trabalho no Leal Brazil. Rodrigo e Lívia conversam com Miguel. Rafaela pede que Bia e Rubem não se mudem para Belo Horizonte. Jéssica comenta com Nanda e Luciana que achava que o namoro com Luan seria mais fácil. Luciana conta a Sueli que dormiu com Rodrigo. Ana e Tito chegam ao local em que Ciça foi vista e encontram Samurai.