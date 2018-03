Bezalel chora de emoção ao reencontrar sua mãe em 'Os Dez Mandamentos'

Cena do primeiro capítulo da nova temporada da novela Os Dez Mandamentos, da Record Foto: Divulgação|Rede Record

Bezalel chora de emoção ao reencontrar sua mãe

Segunda-feira, 27 de junho

No alto do Monte Hor, Arão se despede de Moisés e Eleazar. Moisés veste Eleazar com as roupas do irmão. O Libertador escreve sobre a morte de Arão. Algum tempo se passa e Moisés diz palavras de força e apoio aos guerreiros hebreus. Seom reúne outros reis de reinos próximos para traçarem uma estratégia contra o povo hebreu. O rei de Hesbom diz ter um trunfo. Ele avisa que a esposa de Oren é cunhada de Moisés. Zur avisa ao rei Balaque e à rainha Elda sobre a aproximação dos guerreiros hebreus. Deborah se mostra preocupada com a ida de Eli ao combate. Oren tenta convencer Seom a desistir de guerrear contra o povo hebreu. Moisés se reúne com Calebe e Josué. Eles decidem que Hesbom é o próximo lugar a ser invadido. Moisés avisa que quer Adira viva. Oren avisa ao filho Ezequiel sobre o perigo que Adira está correndo. Iru debocha do jeito como Otniel treina com a espada. Adira questiona Oren sobre a decisão do rei de lutar contra o povo de Moisés. Ezequiel avisa à Leila sobre a aproximação dos hebreus. Em conversa com Noemi, Joana diz que sente um conforto por saber que Arão está junto de Deus. Adira suplica a Oren para que fujam em direção ao acampamento dos hebreus. O rei Balaque deixa Betânia tensa ao dizer que precisará chamar Balaão. Gahiji pede para Bezalel manter a fé pois eles encontrarão Leila. Oren surpreende Leila e Baraquias ao avisar que fugirão de Hesbom para encontrar os hebreus. Eleazer conversa com Inês e diz que é uma responsabilidade e tanto assumir a função de sumo sacerdote. Zípora diz estar ansiosa para reencontrar suas irmãs e sobrinhos. Moisés diz sábias palavras a Josué. Betânia alerta Cosby sobre o caráter de Balaão. A menina a desrespeita e Betânia lhe dá um tapa no rosto. A irmã de Zípora se arrepende, mas Cosby sai furiosa. Usando capuzes, Adira, Leila e Baraquias caminham apressados pelas ruas de Hesbom. Ezequiel se junta aos guardas que vigiam a saída da cidade. Bezalel lamenta a ausência de Leila e é consolado por Deborah. Oren chega ao portão de saída de Hesbom e ordena que os Oficiais deixem o local, exceto Ezequiel e mais três. O general faz sinal para Adira passar com Leila e Baraquias, mas, de repente, outros soldados surgem e barram a saída deles. Oren, Ezequiel, e os três Oficiais aliados sacam rapidamente as espadas. O general grita ordenando que Adira, os seus fujam. Eles começam a lutar contra os soldados do rei. Adira, Leila e Baraquias aproveitam o momento e fogem em direção à saída da cidade. O combate continua. Dois Oficias aliados de Oren são mortos. O general e Ezequiel lutam em desvantagem. Adira hesita em permanecer na fuga, mas Leila e Baraquias avisam que é preciso continuar. Abner diz a Zur que lutará contra os hebreus. Oren segue lutando enquanto Ezequiel é ferido na perna. Depois de derrotar os Oficiais do rei, o general tenta socorrer o filho. O rei Balaque ordena que Zur traga Balaão ao palácio para destruir Moisés. No acampamento, os hebreus cantam louvando a Deus em volta da fogueira. Oren leva o filho ferido até a casa de Jair. O rei é informado sobre a fuga de Oren e seus familiares. Adira, Leila e Baraquias chegam ao acampamento dos hebreus. Gahiji se emociona ao rever sua amada. Oren, Talita e Jair tentam salvar a vida de Ezequiel. Gahiji e Leila se abraçam emocionados. Ele agradece a Deus por reencontra-la. Adira abraça Gerson e Eliezer. Seom avisa que Oren pagará caro por ter lhe traído. Leila apresenta Baraquias a Gahiji. Em seguida ela abraça as filhas de Abigail e Zelofeade. Eliezer dá notícias para Adira sobre os seus filhos. Zípora e Moisés se emocionam ao reencontra-la. Bezalel chora de emoção ao reencontrar sua mãe.

Josué e os outros hebreus comemoram a conquista de Hesbom

Terça-feira, 28 de junho

Leila se emociona ao reencontrar os filhos de Bezalel e Deborah. Baraquias é apresentado ao irmão. Leila recebe a notícia da morte de Abigail e fica impactada. Bezalel diz imaginar o quanto sua mãe pode ter sofrido. Leila começa a contar toda sua trajetória depois de ter sido sequestrada. Adira descobre que Ada morreu tragicamente. A irmã de Zípora implora para Moisés ajudar a encontrar Oren e Ezequiel. Enquanto são amparados pela família de Jair, Oren se preocupa como estado de saúde de Ezequiel. Decidido, o rei Balaque ordena que tragam Balaão ao palácio. Josué se surpreende ao ouvir Calebe dizer que Leila e Adira estão no acampamento. Safira diz estar feliz por Zípora ter reencontrado a irmã. Fineas teme a reação do rei. Calebe avisa que os hebreus precisam estar preparados para tudo. Moisés tranquiliza Adira dizendo que enviará uma comitiva para se informar sobre Oren e Ezequiel. Seom é avisado sobre a chegada dos hebreus no palácio. Revoltado, Abner confessa à Haya que sempre viveu bem sem os parentes hebreus. Oren, Jair e Talita seguem cuidando de Ezequiel. Josué, Calebe e Quenaz tentam negociar com o rei. Firme, Seom diz que impedirá a passagem do povo hebreu por Hesbom. Escondido, Abner presencia a conversa entre Zur e Elda. Ele se enche de ódio ao descobrir que Adira sempre tentou se comunicar por cartas. Josué avisa a Moisés sobre a decisão de Seom. O libertador ordena que o sobrinho reúna os homens. Leila fica aflita ao saber que Baraquias guerreará. Quenaz pede a Otniel para não ir à guerra, pois ele será mais útil protegendo o acampamento. Ezequiel começa a se recuperar do ferimento. Oren se espanta ao saber que o exército do rei enfrentará os hebreus. Ao saber do impasse entre Seom e os hebreus, Adira teme pela vida de Oren e Ezequiel. O rei observa a aproximação do exército hebreu. Josué lidera os homens rumo à Hesbom e os incentiva com palavras de fé. Seom grita pedindo aos amorreus para massacrarem os hebreus. Josué avisa que chegou a hora e manda seus homens avançarem. Enquanto treina com espada, Zur e surpreendido com a chegada de Abner. Eles começam a travar uma luta. Abner o questiona sobre as cartas enviadas por Adira. Zur acaba confessando e o provoca. Abner encosta aponta de sua espada na garganta de Zur, mas não tem coragem de matá-lo. Os hebreus iniciam o confronto contra o povo amorreu. O rei Seom observa a batalha. No acampamento, Leila segue reencontrando os outros hebreus. Adira se mostra confiante no poder de Deus. Os hebreus começam a levar vantagem no combate contra os soldados de Hesbom. Calebe avisa a Josué sobre a aproximação de um soldado inimigo e ele consegue se defender. Quenaz percebe que Iru está em perigo e consegue salvá-lo. Os soldados amorreus começam a recuar. Seom se mostra assustado. Betânia descobre que adira está viva e que Zur escondeu suas cartas o tempo todo. Zur conta a Elda sobre a descoberta de Abner. O rei Seom se apavora ao notar o avanço dos hebreus. Josué se aproxima de seom e manda o rei se entregar. Seom diz que nunca se entregará e parte para cima de Josué. O guerreiro hebreu enfia uma espada em Seom, que cai morto. Os hebreus tomam a cidade de Hesbom. Alguns oficiais amorreus pedem clemência. Josué discursa ao povo de Hesbom. Ele avisa que o rei Seom está morto. Oren e Ezequiel são surpreendidos com a chegada de Baraquias. Josué e os outros hebreus comemoram a conquista de Hesbom.

O gigante Ogue avança com tudo na direção de Josué

Quarta-feira, 29 de junho

Oren descobre que o rei Seom esta morto. Ele pede para Ezequiel aguardar na casa de Jair enquanto buscam Adira. A irmã de Zípora fica angustiada para receber notícias da guerra. Inconformada, Betânia esbraveja com Zur por ele ter escondido as cartas de Adira. A princesa Aviva interrompe a conversa deixando-os na saia justa. Josué avisa a Moisés sobre a conquista de Hesbom. O Libertador parabeniza o sobrinho pela vitória. Zur disfarça e engana Aviva. Betânia não gosta de saber que ele sairá em busca de Balaão. Os soldados hebreus reencontram seus amigos e familiares no acampamento. Oren é apresentado a Gerson e Eliezer. Safira se emociona ao reencontrar Ilan. Adira e Oren finalmente se abraçam. Ela se tranquiliza ao saber que Ezequiel está bem. Balaque se despede de Zur e pede para não decepcioná-lo na busca a Balaão. O rei e a rainha Elda se impressionam ao descobrirem que os hebreus tomaram a cidade de Hesbom. Oren conhece Moisés e se oferece para lutar ao lado dos hebreus. Anoitece em Hesbom e Adira reencontra Ezequiel na casa de Jair. Bezalel e Baraquias conversam e trocam palavras de afeto. Em conversa com Leila, Gahiji dá noticias de Chibale e Radina. Zur segue a procura de Balaão. Abner desabafa com Betânia e diz que não pertence a povo algum. Iru avisa a Moisés sobre a aproximação de um exército inimigo. Oren diz para Adira que seguirá defendendo o povo hebreu. Betânia se decepciona ao saber que Cosby realizará sacrifícios ao deus Baal. Zur encontra Balaão. Deus pede para Moisés não ter medo. Zur pede para Balaão proteger seu povo contra os hebreus e oferece um baú com joias e riquezas ao feiticeiro. Balaão pede um tempo para responder. Oren alerta os hebreus sobre o exército do gigante rei Ogue. Moisés os tranquiliza ao dizer que falou com o Senhor. Betânia se decepciona ao ver o estado como a filha Cosby retornou do ritual. Adira e Zípora lamentam a ausência de Betânia. Jair e Talita trocam palavras de amor. Ezequiel agradece os cuidados de Eva e a elogia. Balaão diz que não amaldiçoará os hebreus. Preocupado, Zur observa o feiticeiro voltar para o interior da caverna. O exército do gigante rei Ogue se aproxima dos hebreus. Josué encoraja os soldados de Israel. Os dois exércitos partem par ao confronto. Com escudos, os hebreus se defendem de flechadas. Um soldado hebreu é ferido. Josué avança contra os inimigos. Balaque se enfurece ao descobrir que Balaão não os defenderá contra o povo hebreu. O exército de Israel continua confrontando os soldados do rei Ogue. Josué, bravamente, consegue matar um soldado inimigo. Oren salva Baraquias de um ataque. Josué leva a melhor contra os oponentes. O rei Ogue se irrita e parte para cima do guerreiro hebreu. Os soldados de Israel se assustam com o gigantismo do rei. Impotentes, Calebe e Quenaz observam Ogue se aproximar de Josué. Um soldado hebreu tenta atacar o rei, mas é esmagado com um golpe. O gigante Ogue avança com tudo na direção de Josué.

Balaão se espanta ao notar que o animal está falando com ele

Quinta-feira, 30 de junho

Calebe e Quenaz tentam defender Josué do ataque do gigantesco rei Ogue, mas não impedem o confronto entre o gigante e o guerreiro hebreu. No acampamento, os hebreus oram a Deus. Josué está prestes a ser ferido quando anjos descem do céu. Um anjo protege o guerreiro hebreu do ataque de Ogue. Com a ajuda divina, Josué consegue atingir o gigante. Os anjos transformam-se em homens vestidos de branco e ajudam os soldados hebreus. Finalmente o exército de Israel vence a batalha. Josué chega até a tenda de Moisés e avisa que algumas pessoas gostariam de falar com o libertador. Balaque se surpreende ao saber da vitória dos hebreus sobre o povo de Ogue. Moisés permite que alguns hebreus como Gahiji, Eldade e Bezalel não partam rumo à Terra Prometida. Betânia comemora a vitória dos hebreus. Zur alerta alguns soldados do palácio sobre a ofensiva dos hebreus. Moisés se despede de Oren. ZÍpora e Adira se recordam de momentos com a família. Adira, Eldade, Safira e outros hebreus chegam a Hesbom acompanhados de Oren. Josué e Calebe comemoram o avanço do exército de Israel. Gerson admira o companheirismo entre Moisés e Zípora. Joana avisa que seguirá para Hesbom e não acompanhará os hebreus até Canaã. Em conversa com Adira, Oren assume que mentiu e não entregou a mensagem a Moisés anos atrás. Ela o perdoa. Zípora e Moisés trocam palavras de amor e adormecem. Ao amanhecer Moisés tem uma triste surpresa. Ele é confortado por Gerson e Eliezer. Uma nuvem se move sobre o Tabernáculo indicando que é hora dos hebreus partirem. A nuvem se transforma em uma coluna de fogo e conduz o povo. Algum tempo se passa. Balaque se assusta ao observar a quantidade de hebreus próximos à cidade de Quir. O rei ordena que Zur insista em trazer Balaão. Elda e Betânia conversam sobre o futuro de Quir. Zur chega à caverna de Balaão e oferece ainda mais riquezas. O feiticeiro se recusa a ajudá-lo e diz que falar com o Senhor dos hebreus. Adira se mostra preocupada com Betânia, Abner e Haya em Quir. Em Hesbom, Joana se recorda de momentos ao lado de Arão. Safira e Eldade a consolam. Inês e Eleazar ficam felizes por Fineas seguir os passos do pai no sacerdócio. Moisés alerta Josué sobre o perigo que Adira, Abner e Haya estão correndo ao lado de Balaque. Balaão diz a Zur que presenciou Miriã ser curada por Deus. O Senhor conversa com o feiticeiro e ordena que ele acompanhe Zur de volta a Quir. Cosby diz que não tem vontade de deixar o palácio e Balaque se sente orgulhoso. Montado em uma jumenta, Balaão segue em direção à cidade de Quir. O feiticeiro se espanta ao notar que o animal está falando com ele. Balaão então consegue ver um anjo de Deus.

Sexta-feira, 1 de julho

A emissora ainda não disponibilizou o resumo deste capítulo