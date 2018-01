Betty Faria revela ter doença incurável e admite fumar maconha

Betty Faria participa do 'Programa com Bial' Foto: Divulgação/GNT

Em entrevista ao Programa com Bial, do canal GNT, apresentado por Pedro Bial, a atriz revelou ser portadora de uma doença autoimune.

"O budismo tem uma coisa assim: dos quatro sofrimentos da vida ninguém escapa. Nascimento, doença, velhice e morte. Então, eu tenho uma doença que não tem cura, que é artrite reumatoide, autoimune. Mas que sacanagem o corpo fez. Se é autoimune, o corpo fez. Se o corpo fez, como é que não desfaz? Ainda não descobriram", disse.

Betty, com 75 anos, também assumiu ser usuária de maconha e diz que não sente os efeitos alucinógenos provocados pela erva.

"Eu gosto de maconha, acho que não tem efeito nenhum. É uma mentira dizer que mexe com memória, porque eu fumei muita maconha e nunca tive problema de memória", comentou.

Em outro ponto da entrevista, que vai ao ar neste domingo, 16, às 20h, a atriz se emocionou ao falar de José Wilker, morto em 2014.

"Pensei muita coisa hoje tomando banho, sobre os amigos que perdi nos últimos dois anos. E a morte é uma porrada no ego. Nos dois últimos anos anos eu perdi os meus melhores amigos. Ninguém mais fala do Wilker. E Claudio Marzo, avô da minha neta querida mais velha, meu amigo de vida toda? E Hugo Carvana? E Roberto Talma? As pessoas não falam mais", disse.