Beto quer que Carmela o ajude a separar Tancinha de Apolo em 'Haja Coração'

Beto quer que Carmela o ajude a separar Tancinha de Apolo

Segunda-feira, 4 de julho

Teodora observa Aparício com Rebeca e decide fingir que o marido é mesmo faxineiro do Grand Bazzar. Felipe avista Shirlei, e ela acredita que ele está rindo de seu problema na perna. Giovanni diz a Camila que é melhor ela esquecê-lo. Aparício pede o divórcio para Teodora. Fedora desmaia ao constatar que perdeu seguidores nas redes sociais. Apolo ouve quando Adriana comenta com André que ele não tem perfil para assumir a posição de piloto, por ser caminhoneiro. Beto oferece um curso de modelo para Carmela, em troca de ajuda para separar Tancinha de Apolo.

Bruna incentiva Camila a desistir de Giovanni

Terça-feira, 5 de julho

Adriana tenta se desculpar ao perceber que Apolo a ouviu dizer a André que ele não seria um bom piloto. Carmela conta para Beto que Apolo quer ser piloto da Fórmula Rally. Tamara fica furiosa por Adriana não aceitá-la na equipe por conta de um acidente em que se envolveu. Nair comenta com Larissa que não gosta de Edu. Fedora decide comprar vários animais e fazer um vídeo para "turbinar" sua imagem nas redes sociais. Teodora coloca Aparício como chefe da faxina do Grand Bazzar. Bruna incentiva Camila a desistir de Giovanni. Beto procura Adriana para falar de Apolo.

Adriana procura Apolo

Quarta-feira, 6 de julho

Beto pede a Adriana que contrate Apolo como piloto, apostando que o mecânico se corromperá com a fama. Jéssica segue o carro de Felipe, que está com Carmela. Rebeca demonstra receio de perder a obra do Grand Bazzar. Giovanni observa Camila com Enéas e sente ciúmes. Felipe decide deixar Carmela em casa, e Jéssica fica furiosa. Seguindo o plano de eliminar Fedora, Leozinho avisa a Dinamite que irá para Angra dos Reis com a mulher de helicóptero. Adriana procura Apolo.

Dinamite questiona a Leozinho se ele desistirá de tirar a vida de Fedora

Quinta-feira, 7 de julho

Francesca acusa Felipe de ter ironizado Shirlei, sem saber que o rapaz queria ajudá-la. Adriana comunica a Beto que Apolo acaba de ser contratado como novo piloto de sua marca e exige que o publicitário cumpra sua parte no acordo. Teodora avisa a Aparício que, caso ele peça o divórcio novamente, Rebeca será demitida. Shirlei fica arrasada ao ver Carmela e Adônis se beijando. Francesca comenta com Tancinha e Apolo que gostaria de conhecer o professor Thiers. Dinamite questiona a Leozinho se ele desistirá de tirar a vida de Fedora.

Apolo pergunta a Adriana por que a empresária lhe comprou roupas

Sexta-feira, 8 de julho

Agilson estipula um prazo para Leozinho convencer Fedora a indicá-lo como vice-presidente do Grand Bazzar, sem saber que o bandido tramou com Dinamite a morte da esposa. Tancinha sente ciúmes de Apolo com Adriana. Aparício pede ajuda a um advogado da empresa sobre sua situação em um possível divórcio. Teodora demite Rebeca. Leozinho finge que passa mal para evitar a viagem de helicóptero com Fedora. Giovanni é contratado, sem saber que foi Aparício quem o indicou para a empresa. Apolo pergunta a Adriana por que a empresária lhe comprou roupas.

Tancinha não gosta de saber que Adriana comprou roupas para Apolo

Sábado, 9 de julho

Adriana explica para Apolo que a compra das roupas faz parte de seu trabalho, para melhorar a imagem do piloto. Adônis diz a Guto que Nair é sua empregada. Camila decide voltar a trabalhar como fotógrafa. Rebeca e Penélope são cobradas de suas dívidas. Beto e Penélope desconfiam que Tamara não está tomando sua medicação. Tamara se emociona ao observar Fabinho durante seus exercícios de reabilitação. Dinamite avisa a Leozinho que os explosivos estão no helicóptero. Enquanto fotografa, Camila recupera seu antigo comportamento e maltrata as modelos. Tancinha não gosta de saber que Adriana comprou roupas para Apolo. Leozinho ouve quando o helicóptero sofre o acidente e se desespera, acreditando que Fedora está a bordo.