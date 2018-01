Betânia conta que precisa encontrar filha que teve com Balaão em 'Os Dez Mandamentos'

Foto:

Betânia conta que precisa encontrar filha que teve com Balaão

Quarta-feira, 6 de abril

Betânia conta a Jetro que Balaão, o feiticeiro, vai ajudá-los a fugir. Datã diz a Moisés e a Josué que ouviu Zur falar sobre uma aliança de Jetro com um Rei. Moisés manda chamar Corá para esclarecer a história. Zur e Abirão olham desconfiados. Adira conta aos filhos sobre a morte do pai. Betânia confessa a Jetro que teve um relacionamento com Balaão quando foi sacerdotisa. Ela diz que a condição para que sua família fuja é ela se casar com o rei. Jetro diz que não vai embora sem a filha. Betânia conta que precisa ficar para encontrar sua filha, que teve no passado com Balaão, mas achava estar morta. Corá diz para Moisés que Zur ouviu por aí que Jetro estava indo fazer aliança com o rei de Moabe. Moisés acha pouco provável, já que se trata de um rei idólatra. Ele pede para que Josué vá à tenda de Corá verificar se há algo que incrimine o forasteiro. Eleazar conta a Inês que foi escolhido como sacerdote e eles comemoram. Balaão adverte Betânia e Jetro que eles viverão como prisioneiros se não seguirem sua orientação. Josué não encontra nada de suspeito sobre Zur. Elcana conta para Moisés que Zur tem uma tatuagem estranha do braço. Corá e Zur ficam tensos. Elda, a rainha, finge confortar Adira e diz que o rei está a procura do assassino de seu marido. As irmãs ficam a sós e Betânia conta que Jetro está na prisão e que Menahem foi morto pelo rei. Nadabe e Abiú olham apaixonados para Damarina e Joana, respectivamente. Abiú lembra ao irmão que ele, por ser sacerdote, não pode se envolver com uma moça que já foi casada. Nadabe se declara para Damarina e a beija. Josué conta a Calebe que ele e Ana estão se reaproximando. Ada se insinua para Josué, mas é ignorada. Elda lembra o marido que não será fácil ele levar Adira para o altar e ter Moisés como convidado. Adira fica atordoada com as revelações de Betânia e diz que precisa fugir com os filhos do palácio. Arão ajuda Joana com um cesto de lã. Simut reclama de Jerusa para Chibale e Gahiji, que riem da situação. Nadabe conta aos irmãos que beijou Damarina. Miriã sente ciúmes de Zípora e desabafa com Abigail. Radina olha com admiração para Hur e Leila percebe. Miriã vê Hur com Radina e fecha a cara. Corá aprecia joias que esconde num buraco. Zur aparece e diz precisam fazer algo para que Moisés não desconfie do que acontece em Moabe. Adira conta aos filhos que eles vão fugir naquela noite. Tanya informa que o rei e a rainha convidam Adira para um jantar. Balaque planeja envenenar Jetro no jantar. Enquanto Betânia está com as crianças, Adira vai ao jantar. Elas comentam da fuga e Tanya, serva da rainha, ouve a conversa de Betânia com os sobrinhos. Moisés comenta com a família que está preocupado com Jetro e decide viajar até Midiã.

Balaão combina detalhes da fuga com Betânia​

Quinta-feira, 7 de abril

Balaão surge no momento em que Jetro se prepara para a refeição. O feiticeiro aconselha que Jetro não coma nada e avisa que o rei quer livrar-se dele. Moisés desconfia que Jetro não está em segurança. A família de Moisés acredita que a notícia sobre o povo de Israel seguir para rumo a Canaã preocupa outros reinos. Zípora se oferece para ir atrás de Jetro em Midiã, mas Moisés não permite. Betânia disfarça para Tanya, e afirma que Haya e Abner estão assustados com a perda do pai. Adira não esconde o incômodo no jantar com o rei e a rainha e pede para deixar o salão. Zur diz que Corá deve se oferecer para ir a Midiã e verificar como estão Jetro e sua família. Balaão pega o rato morto e Jetro conclui que a comida estava mesmo envenenada. O patriarca da família diz que precisa ir embora logo com toda a família. Balaão diz que vai ajudar desde que Betânia fique para se casar com rei e promete cuidar dela. Miriã chora por ver Hur e Radina juntos e é consolada por Joquebede. Tanya conta a rainha que ouviu as crianças falarem de fuga. Elda pede que Balaque reforce a segurança. O rei ordena que vejam como está Jetro, depois da refeição envenenada. Balaão planeja tirar Jetro para fora do palácio com uma poção de efeito paralisante e enganar os guardas. Arão conversa com Eleazar e se mostra preocupado com a missão dada aos filhos sacerdotes. Moisés pede que Zelofeade acompanhe Josué em direção a Midiã. Um oficial verifica Jetro, que está deitado no chão, se fingindo de morto. Joana pensa em Arão e fica incomodada. Balaão aconselha ao rei a levar o corpo de Jetro para o deserto, para que as filhas continuem na expectativa da procura do pai. O rei concorda. Balaão combina detalhes da fuga com Betânia. Corá se oferece para ir a Moabe, mas já é tarde. A salvo e fora da cidade, Jetro aguarda, tenso, a chegada de sua família. Zur diz que precisa encontrar uma maneira de avisar a irmã sobre a busca de Moisés pelo sogro. Betânia, Adira e seus filhos, e o servo Natan estão em companhia de oficiais e das duas servas da rainha, já fora do palácio. Betânia se despede e diz que vai ficar para encontrar a filha. Guardas e servas dão por falta de Jetro e família e saem a caça deles.

Moisés reúne o povo e anuncia que Arão foi escolhido por Deus

Sexta-feira, 8 de abril

Adira e Betânia se despedem emocionadas. No acampamento, homens trabalham na construção do tabernáculo. Damarina consola Nadabe, que não se conforma com o impedimento da relação dos dois. Miriã tenta ser mais simpática com Zípora e elas conversam. Betânia mente para os oficiais e diz que se perdeu da família. Adira corre com os filhos e com Natan. Jetro ora a Deus e pede que ele traga sua família em segurança. Balaão envia um guia para ajudar a família a sair da cidade. Adira e sua família despistam os guardas. Betânia fica aliviada, mas finge desespero. Adira, Abner, Haya e Natan chegam ao local onde Jetro está. Eles decidem voltar para o acampamento de Moisés por segurança. Moisés reúne o povo e anuncia que Arão foi escolhido por Deus para ser o Sumo Sacerdote de Israel e seus filhos serão os sacerdotes. Nadabe fica triste. Balaque ordena buscas por toda a região. Zur se aproxima de Moisés e diz que gostaria de ajudar nas obras do Tabernáculo. Arão pressiona Nadabe e ele confessa que está apaixonado por Damarina, a viúva irmã de Zípora. Zur encontra com mercadores e pede para que eles passem um recado a sua irmã, a rainha Elda, em Moabe. Betânia agradece a Deus por ter salvo sua família. Zur diz a Corá que mandou um recado para sua irmã por um comerciante no deserto. Jaque passa e ele se interessa. A rainha Elda desconfia que Balaão tem alguma coisa a ver com a fuga da família de Jetro. Ana chora de saudades da família e se consola com Joana. Depois de algumas taças de vinho, Gahiji beija Leila e os dois riem da situação. Arão se preocupa com a rebeldia de Joana. Hur é atencioso com Miriã durante a festa. Zur investe em Jaque, que fica encantada pelo forasteiro. Jetro e sua família fazem uma fogueira no meio do deserto e descansam. Betânia está com Balaão em sua sala e são surpreendidos por Tanya.