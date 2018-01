Bento é agredido por homens misteriosos em 'Velho Chico'

Foto: Divulgação/Rede Globo

Bento é agredido por homens misteriosos

Segunda-feira, 25 de julho

Cícero se enfurece com Santo. Tereza enfrenta Afrânio. Luzia discute com Olívia. Padre Benício entrega o gibão de Belmiro para Miguel. Tereza ameaça sair de casa. Cícero faz um juramento contra Santo. Iolanda não consegue falar sobre a visão que teve com Tereza. Miguel tenta consolar Olívia. Luzia faz insinuações sobre Olívia e Miguel para Sophie. Dalva teme as ameaças que Cícero faz para Santo. Encarnação avisa a Afrânio para tomar cuidado com Bento. Afrânio orienta Cícero a armar contra Santo. Um homem aborda Bento na rua. Santo volta para casa e não fala com Luzia. Olívia sofre ao ver Miguel e Sophie juntos. Beatriz chega ao bar de Chico Criatura para procurar o namorado e Martim se preocupa. Bento é agredido por homens misteriosos.

Tereza descobre que Cícero é apaixonado por ela

Terça-feira, 26 de julho

Luzia tenta se desculpar com Olívia. Sophie questiona Isabel sobre os sentimentos de sua irmã por Miguel. Ceci e Beatriz cuidam de Bento. O delegado Germano interroga o vereador, que afirma não lembrar o que aconteceu. Bento confidencia a Martim que desconfia de quem foi o mandante de sua agressão. Queiroz conta para Afrânio que Bento não se intimidou com o atentado. Lucas leva Miguel, Sophie e Olívia para um passeio de barco. Luzia e Carlos ficam juntos. Miguel admira Olívia e Sophie percebe. Tereza descobre que Cícero é apaixonado por ela. Ceci, Beatriz, Martim e Chico Criatura tentam convencer as pessoas nas ruas a ajudar Bento na sessão na câmara. Afrânio chega com Carlos à câmara dos vereadores.

Projeto político de Bento é aprovado

Quarta-feira, 27 de julho

Santo, Beatriz e Bento lideram um levante popular na Câmara dos Vereadores. Afrânio e Raimundo se preocupam. Miguel e Olívia conversam sobre seus sentimentos. Luzia desabafa sobre Santo com Piedade. Iolanda entrega documentos de Afrânio a Tereza. Luzia e Tereza brigam e Miguel interfere. Miguel incentiva Tereza a não abandonar a fazenda para proteger os produtores de Afrânio. Olívia consola Luzia. O projeto político de Bento é aprovado após a pressão popular. Sophie e Lucas se aproximam. Tereza pede para conversar com Afrânio.

Santo flagra Luzia com carta de Tereza

Quinta-feira, 28 de julho

Tereza confronta Afrânio sobre seus planos contra a cooperativa. Cícero relata as ações de Afrânio e Carlos para Encarnação. Sophie pensa em sair da casa de Santo, mas Miguel não acompanha os planos da namorada. Tereza acusa Carlos de tramar um golpe contra a cooperativa. Sophie, Isabel, Piedade e Josefa comemoram as boas notícias de seus negócios. Miguel se culpa por estar distante de Sophie. Martim questiona Encarnação sobre o ataque a Bento. Afrânio discute com Martim e Iolanda o aconselha. Luzia ouve Santo afirmar a Bento que não a ama mais. Santo flagra Luzia com a carta de Tereza nas mãos.

Santo confessa que não ama Luzia

Sexta-feira, 29 de julho

Santo não vê a carta de Tereza, mas confessa que já não ama Luzia. Piedade se preocupa com o sofrimento de Luzia. Tereza enfrenta Afrânio e revela que não quer continuar casada com Carlos. Santo afirma a Piedade que irá se separar de Luzia. Encarnação e Afrânio conversam sobre o destino de sua família. Sophie e Isabel falam sobre Lucas. Carlos garante a Luzia que Santo não conseguirá reerguer a cooperativa. Santo, Olívia e Miguel temem que a cooperativa vá à falência.

Bento, Santo, Miguel e Lucas tentam salvar cooperativa

Sábado, 30 de julho

Beatriz questiona Bento sobre sua relação com Martim. Luzia rejeita as investidas de Carlos. Tereza garante a Cícero que não deixará a fazenda. Dalva questiona Cícero sobre seus sentimentos por ela. Isabel insinua que Sophie está interessada em Lucas. Afrânio visita a cooperativa e enfrenta Santo e Miguel. Luzia afirma a Piedade que prefere que a cooperativa vá à falência para que ela não tenha que se separar de Santo. Iolanda revela a Olívia o que viu sobre o futuro da menina. Santo pensa em aceitar a proposta financeira de Afrânio. Carlos provoca Cícero, que considera eliminar Santo. Bento, Santo, Miguel e Lucas tentam encontrar uma saída para a cooperativa, quando recebem uma ligação.