Globo nega que bebê tenha sido internado após gravação de cena de novela

Cena da novela 'A Força do Querer'. Foto: Globo/Estevam Avellar

Atualizado às 13h35

Na última quinta-feira, 6, foi gravada uma cena da novela A Força do Querer na beira de um rio com um bebê de três meses. De acordo com o colunista Leo Dias, o bebê ficou com muito frio e teve de ser internado após a gravação por hipotermia.

Procurada pelo E+, inicialmente a TV Globo disse que "não comenta assuntos internos" e não havia confirmado o caso. Uma hora e meia depois, a assessoria da emissora afirmou, por e-mail, que não houve internação.