BBC divulga figurino de Jodie Whittaker em ‘Doctor Who’

Thor é um dos integrantes do chamado ‘Big 3’ da Marvel junto com o Capitão América e Homem de Ferro. Nos quadrinhos, Thor é banido de Asgard por seu pai, Odin, e encarna no corpo do médico Donald Blake, que descobre seus poderes ao empunhar o martelo Mjölnir

Foto: Reprodução de cena do filme 'Thor: Ragnarok' (2017)/ Marvel Entertainment